Две недели без газа и горячей воды Общество 1 августа 2024 г. 1:30 9 Валентина Марущенко собственный корреспондент по Костанайской области Ремонтные работы на магистральном газопроводе Карталы – Рудный идут в несколько этапов уже третий год подряд. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По этой причине костанайцы на две недели останутся без газа и горячей воды. Напомним, что ремонт этой газовой сетки не проводился более полувека. Так что нынешние работы – вынужденная мера, направленная на обеспечение безаварийной подачи голубого топлива потребителям Костанайской области. В 2022 и 2023 годах отключение газа не касалось бытовых потребителей. Оставшегося в трубе объема хватало для бесперебойного обеспечения населения голубым топливом. В нынешнем году все складывается иначе. С 1 по 10 августа подача газа прекратится в поселок Дружба, жилой массив Амангельды и микрорайон «Кунай». Без голубого топлива останутся и все группы потребителей Костанайского и Алтынсаринского районов. А вот горячую воду отключат жителям Рудного и Костаная, причем первым на 10 дней, а костанайцам – на 13. За это время теплокомпании планируют провести опрессовку магистральных сетей, чтобы не отключать потребителей от горячего водоснабжения еще и осенью. #ремонт #газ #Костанайская область #ЖКХ #горячая вода #газопровод