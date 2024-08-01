Две недели без газа и горячей воды

По этой причине костанайцы на две недели останутся без газа и горячей воды. Напомним, что ремонт этой газовой сетки не проводился более полувека. Так что нынешние работы – вынужденная мера, направленная на обеспечение безаварийной подачи голубого топлива потребителям Костанайской области.

В 2022 и 2023 годах отключение газа не касалось бытовых потребителей. Оставшегося в трубе объема хватало для бесперебойного обеспечения населения голубым топливом. В нынешнем году все складывается иначе.

С 1 по 10 августа подача газа прекратится в поселок Дружба, жилой массив Амангельды и микрорайон «Кунай». Без голубого топлива останутся и все группы потребителей Костанайского и Алтынсаринского районов. А вот горячую воду отключат жителям Рудного и Костаная, причем первым на 10 дней, а костанайцам – на 13. За это время теплокомпании планируют провести опрессовку магистральных сетей, чтобы не отключать потребителей от горячего водоснабжения еще и осенью.