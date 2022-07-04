Две женщины погибли после нападения акулы на популярном курорте Египта

Министерство окружающей среды Египта сообщило в воскресенье о еще одной жертве нападения акулы в районе Хургады, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты собирают информацию, чтобы установить причины поведения акулы.

«Министр окружающей среды Ясмин Фуад сразу после получения информации о нападении акулы на двух женщин, плававших в районе курорта Сахл-Хашиш в Хургаде, поручила сформировать рабочую группу специалистов заповедников Красного моря», – говорится в полученном РИА Новости заявлении ведомства.

Это первый официальный комментарий властей Египта по поводу инцидента.

В пятницу туристка из Австрии пострадала от акулы в районе Сахл-Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Женщина позже скончалась в больнице.

«Министерство приносит соболезнования семьям двух жертв», — отмечается в релизе.

В свою очередь губернатор провинции Красное море приказал запретить любую деятельность в море в районе происшествия.

В последние несколько лет в египетских СМИ не появлялась информация об активности белых акул. В декабре 2010 года в районе курортного города Шарм-эш-Шейх произошло пять нападений акул на отдыхающих. Из-за этих нападений властям пришлось на некоторое время закрыть пляжи курорта.