Автомобильное движение ограничили в шести областях Казахстана

Информацию об этом предоставили в национальной компании «КазАвтоЖол», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В связи с ухудшением погодных условий ограничения действуют в следующих направлениях:

1.«Екатеринбург-Алматы» км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл. - 61 км.

2. «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 16-51, уч. г.Косши-гр.Карагандинской обл. - 35 км.

3. «Астана-Петропавловск» км. 18-234, уч. г.Астана-г.Щучинск. - 216 км.

4. «Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 16-159, уч. г.Астана-г.Ерейментау.- 143 км.

5. «Кокшетау-Рузаевка» км. 0-61, уч. г.Кокшетау-гр.Северо-Казахстанской области. - 61 км.

6.«Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 159-200, уч. г.Ерейментау- гр.Павлодарской обл. - 41 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Восточно-Казахстанская область – 2 участка

1. «Усть-Каменогорск – Шемонайха-гр. РФ» км. 105-123, уч.г. Шемонайха-гр. РФ – 18 км

2.«Алматы-Усть-Каменогорск» км 1013-1068, уч. гр.Абайской обл.- с.Касым Кайсенова – 55 км

Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Область Жетысу - 2 участка

«Ушарал-Достык» км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

2.«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 557-615, уч. г.Ушарал-гр.Абайской обл.– 58 км. Ограничение действует для грузового и общественного автотранспорта

Карагандинская область – 9 участков

1.«Екатеринбург-Алматы» км. 1505-1854, уч.С.Новостройка-г.Балхаш – 349 км.

2.«Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара» км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара - 93 км.

3.«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, уч. г.Караганда-г.Каркаралы – 200 км.

4.«Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, уч. г.Караганда-гр.Павлодарской обл. – 165 км.

5.«Кызылорда-Павлодар» км. 788-906, уч. гр.Улытауской обл.-п.Топар. – 118 км.

6.«Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-ПВП Темиртау - 73 км.

7. «Астана-Кабанбай батыр-Нура-Темиртау» км. 51-266, уч. гр. Акмолинской обл.-г.Темиртау - 215 км.

8.«Екатеринбург-Алматы» км. 1446-1459, г.Темиртау-г.Караганда - 13 км.

9. «Екатеринбург – Алматы, Северо-Восточный обход» км. 0-16, уч. Пришахтинск-с.Новостройка - 16 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Павлодарская область – 3 участка

1. «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1206, уч. гр.Карагандинской обл.-п.Шидерты – 71 км.

2. «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара» км. 137-231, уч. п.Баянаул-гр.Карагандинской обл. – 94 км.

3.«Астана-Ерейментау-Шидерты» км. 200-259 уч. гр.Акмолинской обл.-п.Шидерты.– 59 км.

Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Северо-Казахстанская область – 1 участок

1. «Кокшетау-Рузаевка» км. 61-91, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Саумалколь.. – 30 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

Улытауская область – 1 участок

1. Кызылорда-Павлодар» км. 756-788, уч. п.Жанаарка - гр.Карагандинской обл. – 32 км. Ограничение действует для всех видов автотранспорта

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 784 единиц техники и 1511 человек.