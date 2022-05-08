фото: УВП г. Нур-Султан
Транспорт , Общество
Движение ограничат на двух участках дорог в Нур-Султане

В связи с ремонтом будет полностью перекрыто движение на двух участках дорог. Об этом сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан, передает Kazpravda.kz .

С 8 по 9 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке перекрестка пр. Кабанбай батыра и ул. Сыганак, так как будут проведены работы по среднему ремонту дорожного полотна по пр. Кабанбай батыра.

В том числе, средний ремонт дороги проведут по проезду между ул.Бокейхана и ул.Сыганак в районе Jusan Bank. В связи с чем, с 7 по 9 мая будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств между ул.Бокейхана и ул.Сыганак возле здания Jusan Bank.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - добавили в управлении. 

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