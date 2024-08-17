Движение по кольцу «Астана Жулдызы» будет частично ограничено

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении ремонтных работ дорожного полотна по кольцу «Астана Жулдызы».
В этой связи с 17 по 19 августа движение по кольцу будет частично ограничено.
При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях согласно приложенной схеме.
Кольцо «Астана Жулдызы» – укладка верхнего слоя с 17 августа по 18 августа;
- пр.Туран от ул. Хусейн бен Талал до кольца «Астана Жулдызы»;
- пр. Кабанбай батыра от ул. Хусейн бен Талал до кольца «Астана Жулдызы».
Кольцо «Астана Жулдызы» – укладка верхнего слоя с 18 августа по 19 августа;
- пр. Кабанбай батыра (аэропорт) с пр. Мангилик Ел до кольца «Астана Жулдызы»;
- от транспортной развязки по Юго-западному обходу Астаны до кольца «Астана Жулдызы» (со стороны г. Косшы).
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.