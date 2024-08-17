Движение по кольцу «Астана Жулдызы» будет частично ограничено

Столица
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Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны сообщает о проведении ремонтных работ дорожного полотна по кольцу «Астана Жулдызы».

В этой связи с 17 по 19 августа движение по кольцу будет частично ограничено.

При этом движение будет обеспечено в обоих направлениях согласно приложенной схеме.

Кольцо «Астана Жулдызы» – укладка верхнего слоя с 17 августа по 18 августа;

- пр.Туран от ул. Хусейн бен Талал до кольца «Астана Жулдызы»;

- пр. Кабанбай батыра от ул. Хусейн бен Талал до кольца «Астана Жулдызы».

Кольцо «Астана Жулдызы» – укладка верхнего слоя с 18 августа по 19 августа;

- пр. Кабанбай батыра (аэропорт) с пр. Мангилик Ел до кольца «Астана Жулдызы»;

- от транспортной развязки по Юго-западному обходу Астаны до кольца «Астана Жулдызы» (со стороны г. Косшы).

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

#Астана #транспорт #ремонт дорог

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