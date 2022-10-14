Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области

Двое детей скончались от неизвестной болезни после выписки из больницы в Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Alau.kz.

Симптомы странного заболевания появились у двух малышей из одной семьи 12 октября около 8 часов.

По информации пресс-секретаря областного управления здравоохранения Ксении Жилкибаевой, в этот день дети поступили в рудненскую больницу по линии скорой помощи с жалобами на странные симптомы. Но через некоторое время после улучшения состояния выписались.

«При поступлении у детей 2016 года рождения были жалобы на слабость в нижних конечностях, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Дети были размещены в отделение. Проведена инфузионная терапия. Выписаны с улучшением по настоянию мамы. При выписке дети находились в удовлетворительном состоянии, играли. Выписаны утром. Смерть наступила в тот же день, спустя 12 часов после выписки. Мёртвыми детей обнаружила мама. Прибывшая на место вызова бригада скорой в 21.20 констатировала биологическую смерть у обоих детей», — рассказала Ксения Жилкибаева.

Причина смерти выясняется.