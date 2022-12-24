Двое детей выпали из окна многоэтажки в Павлодарской области

Фото: Kazpravda.kz

Двойная трагедия с маленькими детьми произошла в поселке Калкаман Павлодарской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка выпали из окна третьего этажа. Об ребенка выжили. Они находятся в травматологическом отделении детской областной больницы.

"Мальчик 2018 года рождения и девочка 2020 года рождения получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга. У мальчика диагностировали тупую травму живота. Состояние детей стабильное", – сообщили в пресс-службе Павлодарской детской областной больницы.