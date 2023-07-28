Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области

Двух детей спасли в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

28 июля в Рахатском сельском округе Енбекшиказахского района двое мальчиков 2011 и 2012 годов рождения из-за подъема уровня воды в реке Есик остались на островке около дач.

После получения сообщения в 16:55 на помощь ребятам оперативно выехали сотрудники Департамента по ЧС Алматинской области.

К спасательной операции привлекли технику. Уже в 17:17 дети были на берегу. Одного из них на руках перенес пожарный-спасатель Руслан Алпысбаев, второго – водитель пожарной части №3 Багжан Оразымбетов.

В медицинской помощи ребята не нуждались.