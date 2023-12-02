Двое казахстанцев сыграют в основной сетке юниорского Aus Open

В квалификации турнира сыграют Даниал Рахматуллаев, Виталий Зацепин, Ильяс Маратулы и Айя Нупбай, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

Восходящие звезды казахстанского тенниса Амир Омарханов и Асылжан Арыстанбекова сыграют в основной сетке на первом в 2024 году юниорском турнире из серии «Большого шлема» - на Открытом чемпионате Австралии, сообщает федерация тенниса РК.

Матчи на юниорском Australian open пройдут с 20 по 27 января.

Амиру Омарханову 16 лет, он является воспитанником школы тенниса Караганды. В юниорском мировом рейтинге занимает 55-ю строчку, выиграл 5 титулов в одиночном и столько же в парном разрядах под эгидой ITF Juniors.

17-летняя воспитанница теннисной школы Алматы Асылжан Арыстанбекова в мировом юниорском рейтинге занимает 68-е место. В одиночном разряде казахстанка выиграла один титул, в парном у нее 13 трофеев под эгидой ITF Juniors.

Также в квалификации турнира сыграют Даниал Рахматуллаев, Виталий Зацепин, Ильяс Маратулы и Айя Нупбай.

