Двое мужчин погибли в канализационном колодце в Семее – СМИ

В городе Семее в одном из канализационных колодцев найдены тела двух мужчин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По предварительной информации, мужчины отравились парами скопившегося в колодце газа.

«21 июля Затонским отделом полиции начато досудебное расследование, в рамках которого назначен ряд экспертиз, а также проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела, – сообщили в пресс-службе управления полиции Семея.