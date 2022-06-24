Двух детей избили возле пункта полиции в парке Костаная — СМИ

В городе Костанае полиция ищет подозреваемых в избиении двух подростков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.

Сестра мальчиков утверждает, что 23 июня её братьев 13 и 15 лет избили четыре человека в центральном сквере Костаная, прямо за пунктом полиции.

«Они гуляли в парке и ждали своих друзей. Это было около 15 часов. Шли навстречу четверо, им на вид, по словам братьев, лет по 18-19. Они шли и, как это бывает, плечом задели и началось, мол, «что такой широкий». Они избили моих братьев. Одного по животу пинали. Ему недавно операцию сделали. Другого по лицу били, там «каша». Мальчики говорят, что кричали, звали на помощь. Они потом пошли в пункт полиции, а он закрыт. Прохожие дали позвонить родителям. Сейчас они в областной детской больнице», — говорит сестра пострадавших ребят.

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренные уголовной статьей «Хулиганство». Полиция ищет подозреваемых, проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, дополнили в ведомстве.