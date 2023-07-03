Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Двух иностранцев убили в городе Каскелене, подозреваемый задержан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram начальника Департамента полиции Алматинской области Бауржана Аленова.

Фото: instagram.com/baurzhan__alenov

2 мужских трупа с ножевыми ранениями в одном из частных домов Каскелена обнаружила гражданка С. 26 июня этого года в 00:50 она сообщила о жуткой находке в управление полиции Карасайского района.

«Установлено, что обнаруженные трупы принадлежат гражданам Таджикистана 1989 и 1996 годов рождения. В совершении этого уголовного правонарушения подозревается гражданин той же республики 1980 года рождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Он водворен в ИВС», – написал Аленов.

Начато досудебное расследование по пункту 1 части 2 уголовной статьи «Убийство» с назначением судебно-медицинской экспертизы.

 

 

#задержание #убийство #происшествие #Алматинская область #иностранцы #Каскелен

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