Двух охотников арестовали в Туркестанской области

При обыске у них изъяли мясо, рога и головы убитых животных, предположительно архара, занесенного в Красную книгу РК.

Фото: polisia.kz

Двое мужчин охотились на краснокнижных животных в Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с Департаментом Комитета национальной безопасности по Туркестанской области выявлен факт незаконной охоты на диких животных, включенных в Красную книгу РК. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", - говорится в сообщении.

В результате принятых мер были установлены двое подозреваемых, жителей Созакского района, один из которых состоит на специальном учете.

При обыске у них изъяли мясо, рога и головы убитых животных, предположительно архара, занесенного в Красную книгу РК.

Также изъяты незарегистрированные карабин и охотничье ружье, более 50 патронов разного калибра, оружейная оптика, наручники, самодельный нож, вещества, похожие на наркотические средства, и религиозная литература.

Вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертизы.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под стражей. Выясняются все обстоятельства, добавили в полиции.