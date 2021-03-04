Двух пенсионеров убили в Костанайской области

Тела двух пенсионеров обнаружили в частном доме в селе Щербаково Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
"1 марта 2021 года 11:00 часов в дежурную часть отдела полиции Алтынсаринского района поступило сообщение о том, что в селе Щербаково Алтынсаринского района в частном доме обнаружены тела 84-летнего мужчины и 75-летней женщины с признаками насильственной смерти. Данный факт полицейскими зарегистрирован по ст.ст.99 ч.2 п.1, 7, 8, 192 ч.3 п.4 УК РК. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство Департамента полиции области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны 31 и 32-летние подозреваемые.
"В ходе расследования установлено, что один из злоумышленников хорошо знал пострадавших, так как ранее проживал в данном селе. Подозреваемые лица приехали из областного центра в село с целью ограбить пенсионеров. Требуя деньги, мужчины нанесли пенсионерам ножевые ранения", - добавили в ДП.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.