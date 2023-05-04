Двух львят обнаружили в доме алматинца

Полицейские выявили незаконно содержащихся в жилище редких животных.
В управлении Карасайского района Алматинской области завели уголовное дело за незаконное обращение с редкими животными, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции региона.
По информации ДП, сегодня, 4 мая, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДП Алматинской области выявили гражданина А. 2001 года рождения, который незаконно содержал редких животных, а именно двух детенышей льва в возрасте 5 месяцев.
«Данный факт был зарегистрирован УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 уголовной статьи «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животными»,– сообщил начальник ДП Алматинской области, полковник полиции Бауржан Аленов.
Как было установлено, 2 детеныша льва, которые жили в подсобном помещении, были завезены алматинцем.
Сотрудники полиции изъяли экзотических животных.
По данному факту проводится следствие, добавили в ДП.