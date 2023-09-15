Двух застройщиков в Атырау подозревают в обмане дольщиков на 650 млн тенге

В Атырау арестованы застройщики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

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Учредителей товариществ Nazik group и «Андорра Констракшн» подозревают в незаконном завладении 650 млн тенге более чем 30 атыраусцев, вложивших в долевое строительство дома.

Однако по истечении 2 лет дольщики жилья так и не дождались.

В отношении учредителей товариществ начато досудебное расследование, с санкции суда они взяты под стражу.

Напомним, в ВКО арестовали должностных лиц стройфирмы, которая выманила у дольщиков более 600 млн тенге.