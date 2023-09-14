606,5 млрд тенге выманила у дольщиков стройфирма в ВКО

Культура и общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Руководство ТОО в ВКО подозревают в незаконном привлечении денег под долевое строительство, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Скриншот с видео пресс-службы АФМ

Должностные лица ТОО с 2021 по 2023 год, не имея разрешения на привлечение денег дольщиков, активно вовлекали восточноказахстанцев в долевое строительство под видом раннего бронирования квартир.

Обманом им удалось завладеть 606,5 млрд тенге населения.

«В настоящее время договоры предварительного бронирования квартир путем заключения дополнительных соглашений сторонами расторгнуты, строительство не ведется. Решением суда действие лицензии на выполнение строительно-монтажных работ товарищества прекращено.

Руководителя организации с санкции суда взяли под стражу», – сообщили в АФМ.

Расследование продолжается.

Казахстанцев, пострадавших от действий лиц, незаконно привлекающих деньги под долевое строительство, просят обратиться в департаменты экономических расследований по месту проживания.

 

 

#АФМ #расследование #ВКО #застройщики #долевое строительство #дольщики

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