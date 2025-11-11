Полученные малышом травмы оказались несовместимы с жизнью
Сегодня в полдень в многоэтажном доме областного центра двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из балкона квартиры на пятом этаже, передает корреспондент Kazpravda.kz
В скорой помощи уточнили, полученные малышом травмы оказались несовместимы с жизнью. Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
По данным областного ДЧС, с начала года в Атырауской области было зафиксировано семь случаев падения детей из окон многоэтажек. Пострадавшие, дети в возрасте от 3 до 9 лет.
«Трагедии происходят из-за того, что родители оставляют малышей без присмотра, размещают мебель у окон, доверяют москитным сеткам и полностью открывают окна», - пояснили в ведомстве.