Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Сегодня в полдень в многоэтажном доме областного центра двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра взрослых, выпал из балкона квартиры на пятом этаже, передает корреспондент Kazpravda.kz

В скорой помощи уточнили, полученные малышом травмы оказались несовместимы с жизнью. Обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

По данным областного ДЧС, с начала года в Атырауской области было зафиксировано семь случаев падения детей из окон многоэтажек. Пострадавшие, дети в возрасте от 3 до 9 лет.