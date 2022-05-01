Двухлетний ребенок застрял в оросительной трубе в Кентау – видео

Упавшего в оросительную трубу двухлетнего ребенка спасли в Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

30 апреля в 19:47 часов поступил вызов о том, что по улице Торекулова в селе Хантаги в городе Кентау ребенок упал в оросительную трубу диаметром 500 мм. На месте спасатели выяснили, что малыш 2020 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, застрял в трубе на расстоянии 15 метров.

Вызволяли из трубы ребенка три спасателя ДЧС области с помощью одной единицы техники.

Ребенка оперативно передали работникам скорой помощи. В настоящее время его состояние средней степени тяжести, находится под присмотром врачей.