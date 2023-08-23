Дыши легко Свежий выпуск 23 августа 2023 г. 2:30 54 Айгуль Турысбекова, Алматы Среди всех видов онкологии рак легких в Казахстане занимает второе место по распространенности и первое – по летальности. фото из архива "КП" Накануне Всемирного дня по борьбе против рака легких (РЛ) состоялась конференция «Дыши легко», посвященная повышению осведомленности об этом заболевании. Мероприятие не случайно прошло на высокогорном курорте Шымбулак, где в отличие от загазованного мегаполиса действительно дышится легко. Как отметили организаторы, название мероприятия отражает важность сохранности функций легких для полноценной жизнедеятельности человека и привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются пациенты с диагнозом РЛ. Важно помнить, что для некоторых людей легкое и свободное дыхание – настоящая роскошь. Сильная одышка, хрипы, боль в области грудной клетки – лишь несколько возможных симптомов рака легких, когда под угрозой находится не только дыхание человека, но и его жизнь. Основной причиной заболевания является курение, в том числе пассивное (около 90% всех случаев). Также развитие РЛ может быть генетически обусловленным. В Казахстане рак легких находится на втором месте в структуре онкологической заболеваемости после рака молочной железы, а в структуре смертности занимает первое место. Каждый день болезнь уносит жизни 6–7 казахстанцев. Тем не менее совместными усилиями государства, врачей и фармацевтического сообщества Казахстан успешно продвинулся в борьбе с раком легких. О существующих методах диагностики и борьбы с этим заболеванием рассказала ведущий торакальный онколог, химиотерапевт АО «Казахский НИИ онкологии и радиологии» Рабига Кадырбаева. – По статистике в Казахстане ежегодно раком легких заболевает около 3 600 человек. В основном он встречается у мужчин: в среднем на 100 человек выявляется 24 пациента с этим диагнозом, а смертность составляет 19 человек, что говорит об агрессивности заболевания. Наиболее высокая заболеваемость по сравнению со среднестатистическими данными наблюдается в восточных, северных и западных регионах страны, – отметила она. – К сожалению, в нашей стране достаточно много факторов, влияющих на развитие такого опасного заболевания. Среди них – экологическая обстановка, табакокурение, а также генетические факторы. По словам онколога, чаще всего смертельные случаи являются следствием позднего выявления заболевания. На первой стадии выявляется всего 7%, на второй – около 19%, на третьей и четвертой – 72%. По статистике в Казахстане после постановки диагноза каждый второй пациент умирает в течение года, пятилетняя выживаемость составляет всего 6,9%. – Важно повышать осведомленность о раке легких, воспитывать онконастороженность и обязательно вести работу с пациентами, настраивая их на борьбу с заболеванием. Современные инновационные препараты, которые есть в арсенале казахстанских врачей, позволяют надеяться на улучшение прогноза пациентов даже на поздних стадиях заболевания, – отметила Рабига Кадырбаева. Участники конференции обратили внимание на вызовы, с которыми сталкиваются пациенты с раком легких, указали на сиcтемные проблемы и обозначили возможности для борьбы с этим опасным заболеванием. Заведующая отделением дневного стационара химиотерапии АО «КазНИИОиР» Калдыгуль Смагулова отметила, что наиболее важными аспектами предупреждения рака легких являются борьба с курением и пропаганда здорового образа жизни. – Так, 90% рака легких обусловлено курением, то есть вдыханием канцерогенов, которые содержатся в табачном дыме. Другим фактором выступает загрязнение воздуха. Ранняя диагностика в виде внедрения наиболее эффективных скрининговых программ может внести значительный вклад в улучшение результатов, – отметила специалист. Калдыгуль Смагулова подчеркнула важность развития онконастороженности среди населения. Каждый казахстанец должен обращать внимание на появление у себя и близких таких симптомов, как постоянный кашель, частые инфекции органов дыхания, одышка, хрипы, кровохаркание, затруднение дыхания, боли в грудной клетке, выраженная слабость. Наиболее успешными методами являются низкодозная компьютерная и магнитно-резонансная томографии. Они могут четко показать локализацию и распространенность опухоли. Еще одним чувствительным методом диагностики является позитронно-эмиссионная томография, которая позволяет обнаружить самые минимальные размеры опухоли, метоболическую активность опухолей и метастаз. Успех лечения, как отмечают специалисты, зависит от раннего выявления, правильного диагноза и курса лечения. По словам директора представительства компании «АстраЗенека» в Казахстане Марии Шипулевой, борьба с раком легких – одно из важнейших направлений работы компании, которая реализует ряд научных проектов с казахстанскими врачами. – Мы делаем все возможное, чтобы перевести это считающееся смертельным заболевание в разряд хронических, сохраняя качество жизни тысяч пациентов. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы два препарата нашей компании для таргетной и иммунной терапии рака легких. Мы также развиваем проекты по улучшению диагностики заболевания, что позволяет выработать персонализированный подход к более эффективному лечению, минимизируя ущерб здоровью и качеству жизни пациентов, – отметила она. #здравоохранение #медицина #онкология #конференция #рак легких #Шымбулак