Накануне Всемирного дня по борьбе против рака легких (РЛ) состоялась конференция «Дыши легко», посвященная повышению осведомленности об этом заболевании. Мероприятие не случайно прошло на высокогорном курорте Шымбулак, где в отличие от загазованного мегаполиса действительно дышится легко.

Как отметили организаторы, название мероприятия отражает важность сохранности функ­ций легких для полноценной жизнедеятельности человека и привлекает внимание к проблемам, с которыми сталкиваются пациенты с диагнозом РЛ.

Важно помнить, что для некоторых людей легкое и свободное дыхание – настоящая роскошь. Сильная одышка, хрипы, боль в области грудной клетки – лишь несколько возможных симптомов рака легких, когда под угрозой находится не только дыхание человека, но и его жизнь. Основной причиной заболевания является курение, в том числе пассивное (около 90% всех случаев). Также развитие РЛ может быть генетически обусловленным.

В Казахстане рак легких находится на втором месте в структуре онкологической заболеваемости после рака молочной железы, а в структуре смертности занимает первое место. Каждый день болезнь уносит жизни 6–7 казахстанцев.

Тем не менее совместными усилиями государства, врачей и фармацевтического сообщества Казахстан успешно продвинулся в борьбе с раком легких. О сущест­вующих методах диагностики и борьбы с этим заболеванием рассказала ведущий торакальный онколог, химиотерапевт АО «Казахский НИИ онкологии и радиологии» Рабига Кадырбаева.

– По статистике в Казахстане ежегодно раком легких заболевает около 3 600 человек. В основном он встречается у мужчин: в среднем на 100 человек выявляется 24 пациента с этим диагнозом, а смертность составляет 19 человек, что говорит об агрессивности заболевания. Наи­более высокая заболеваемость по сравнению со среднестатис­тическими данными наблюдается в восточных, северных и западных регионах страны, – отметила она. – К сожалению, в нашей стране достаточно много факторов, влияющих на развитие такого опасного заболевания. Среди них – экологическая обстановка, табакокурение, а также генетические факторы.

По словам онколога, чаще всего смертельные случаи являются следствием позднего выявления заболевания. На первой стадии выявляется всего 7%, на второй – около 19%, на третьей и четвертой – 72%. По статистике в Казахстане после постановки диагноза каждый второй пациент умирает в течение года, пятилетняя выживаемость составляет всего 6,9%.

– Важно повышать осведомленность о раке легких, воспитывать онконастороженность и обязательно вести работу с пациентами, настраивая их на борьбу с заболеванием. Современные инновационные препараты, которые есть в арсенале казахстанских врачей, позволяют надеяться на улучшение прогноза пациентов даже на поздних стадиях заболевания, – отметила Рабига Кадырбаева.

Участники конференции обратили внимание на вызовы, с которыми сталкиваются пациенты с раком легких, указали на сиcтемные проблемы и обозначили возможности для борьбы с этим опасным заболеванием. Заведующая отделением дневного стационара химиотерапии АО «КазНИИОиР» Калдыгуль Смагулова отметила, что наиболее важными аспектами предупреж­дения рака легких являются борьба с курением и пропаганда здорового образа жизни.

– Так, 90% рака легких обусловлено курением, то есть вдыханием канцерогенов, которые содержатся в табачном дыме. Другим фактором выступает загрязнение воздуха. Ранняя диагностика в виде внедрения наиболее эффективных скрининговых программ может внести значительный вклад в улучшение результатов, – отметила специалист.

Калдыгуль Смагулова подчеркнула важность развития онконастороженности среди населения. Каждый казахстанец должен обращать внимание на появление у себя и близких таких симптомов, как постоянный кашель, частые инфекции органов дыхания, одышка, хрипы, кровохаркание, затруднение дыхания, боли в грудной клетке, выраженная слабость. Наиболее успешными методами являются низкодозная компьютерная и магнитно-резонансная томографии. Они могут четко показать локализацию и распространенность опухоли.

Еще одним чувствительным методом диагностики является позитронно-эмиссионная томография, которая позволяет обнаружить самые минимальные размеры опухоли, метоболическую активность опухолей и метастаз. Успех лечения, как отмечают специалисты, зависит от раннего выявления, правильного диагноза и курса лечения.

По словам директора представительства компании «Астра­Зенека» в Казахстане Марии Шипулевой, борьба с раком легких – одно из важнейших направлений работы компании, которая реализует ряд научных проектов с казахстанскими врачами.

– Мы делаем все возможное, чтобы перевести это считающее­ся смертельным заболевание в разряд хронических, сохраняя качество жизни тысяч пациен­тов. На сегодняшний день в Казахстане зарегистрированы два препарата нашей компании для таргетной и иммунной терапии рака легких. Мы также развиваем проекты по улучшению диагностики заболевания, что позволяет выработать персонализированный подход к более эффективному лечению, минимизируя ущерб здоровью и качеству жизни пациентов, – отметила она.