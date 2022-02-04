Дюсенбек Накипов: Восполняйте унесенное злом, не скудейте любовью…

Поэт, прозаик, хореограф-либреттист, сценарист, журналист… Председатель Союза хореографов Казахстана. Дюсенбек Накипов – человек огромного творческого диапазона, о которых говорят: талантлив во всем. Его биография примечательна, сфера деятельности может показаться даже слишком разнообразной для одного человека, его книги экспериментальны и, пожалуй, элитарны, но их любят читатели разных поколений и литературных пристрастий.
Прислушаться к миру
Родился Дюсенбек Накипов 5 июня 1946 года в селе Джолкудук Павлодарской области. В 1964-м окончил Московскую академию классического танца по специальности «артист балета», в 1985-м – КазГУ им. аль-Фараби. С 1964 по 1985-й – ведущий солист балета в ГАТОБ им. Абая, с 1979-го – педагог классического танца в Алматинском хореографическом училище им. А. Селезнева. Среди его многочисленных учеников – лауреаты международных конкурсов, солисты театра им. Абая и театров стран СНГ.
С 1984 года известен как ведущий и автор ряда телепрограмм национального телевидения, документальных фильмов, многих публикаций в отечественной периодике. Главный редактор творческого объединения «Алем» киностудии им. Ш. Айманова (1987–1991), организатор и руководитель международных программ, основатель Международного фестиваля классического танца «Приз традиций», способствовавшего активному развитию отечественной хореографии и открывшего новые имена.
В 70-е годы на его стихи композиторами А. Серкебаевым, Т. Кажгалиевым, Б. Сыздыковым, С. Еркимбековым написаны песни. Автор нескольких книг поэзии, в числе которых «Вечер века» (1996), «Песня моллюска» (2000), «Женщина и пурпур» (2004), «Сирень на закате» (2011). Автор либретто нескольких балетов, в том числе – трех детских. Его роман интенций «Круг пепла» (2006), «Тень ветра» (роман упований в круге пепла) и книга поэм «Время Ре» (2009) выдвигались на соискание Государственной премии РК.
В 2012 году Накиповым издана книга «Хореографы Казахстана», где собраны уникальные материалы об истории отечественного балета. Подготовлены к печати энциклопедия «Золотой фонд балета» с приложением видеокассет, книга-триада «Вечная мама или Камушки в потоке (роман-мозаика-корпе)», четыре сборника поэзии…
Дюсенбек Накипов – литератор-новатор, постигающий и создающий смысловые и стилистические горизонты текстового мира. Его произведения многослойные, образные, эмоциональные, наполненные аллюзиями и символами. Его фразы музыкальны, ритмичны и хореографичны, они красивые и гибкие, словно имеют свой рисунок – не статичный, а динамичный.
Отличительная черта – внимание к слову – «Слого-слово-логово логоса – лоно лобного места – лонопадение – луновлечение – ликосвечение – лоботомия логики – лучелечение любовью…» – и постоянное постижение смыслов, эксперименты с языком и синтаксисом. В одном из интервью он говорил: «Никто еще не оспаривал тезис, что вначале было Слово... И оно неразделимо с другим словом – Бог. Недаром это стоит в первых строках всех священных книг... «Слово» – значительно более широкое понятие, чем «язык», чем национальный язык... Потому что слово обладает божественной природой делиться на многие языки, а потом снова собираться воедино».
А вот только один пример – одно предложение из романа «Круг
пепла» о детстве героини, которая станет Балериной.
«Она родилась после самой большой смрадно-вонной войны, в бедном селенье-ауле близ железной дороги, в глубинке великих степей, на необъятной травяной-рьяной сцене, где струились-кружились ветры-вековеи, то мягко-нежно-прохладно, то рьяно-ревуче-бешено, рвя в клочья сине-облачно-темные декорации небес, то приминая-лаская-расчесывая зелень-серебро-сепию ковыльных трав в той степи, где извечно изливались синие дожди, озаряемые светом грандиозных софитов-молний, и вслед за ними наступал сияющий полдень, полный волшебной музыки и ритма жизни-заботы».
Творчество и словотворчество художника Накипова завораживают. На страницах «Круга пепла» среди текстовых абзацев вдруг появляются… нотные записи музыкальных тем, «цитаты» из балетов Шнейцгоффера, Адана, Чайковского, Минкуса, Пуни, Дальденбая, Тулебаева, Черепнина. И обычные читатели – не музыканты, не владеющие нотной грамотой – невольно замирают, бегут взглядом по нотам, пытаясь понять мелодию этого момента.
Очень точно сказал о Накипове поэт Бахыт Каирбеков: «Стихи его – это речитатив потока информации обо всех тревогах и страхах, вздымающихся над всей планетой, и речитатив этот тороплив, как перестук телеграфного аппарата, едва успевающего разбить поток на точки с тире, а то и путающегося в них. Это не вечевой колокол, призывающий объединиться на борьбу со Злом, это не сирена, предупреждающая о землетрясении или новом вселенском потопе. Это несвязное пророчество спящего в трансе шамана, к которому важно прислушаться».
Писатель и читатель
Наверное, Дюсенбек Накипов находился в постоянном полилоге – культур, языков, искусств, он был убежден в высокой миссии литератора и книги, но не менее важным для него было уловить отклик читателя, взаимодействовать с ним. Ведь это одна из важнейших задач любого искусства, а особенно искусства слова.
В 2010 году на страницах международного литературно-художественного и научно-публицистического журнала «Мегалог», где были опубликованы фрагменты романа «Путь ветра», Дюсенбек Тыныштыкпаевич размышлял: «Горько осознавать, что политические и экономические дискуссии в СМИ оттеснили на второй, а то и на третий план такую категорию, как «автор – читатель – народ». Во избежание двусмысленности эти три ключевых понятия можно произнести и наоборот, но суть от этого не меняется.
А суть в том, что политика и экономика отодвинули в тень главнейший нравственный диалог автора и читателя о высших духовных и человеческих ценностях, без которых немыслимо истинно гражданское общество. Иначе говоря, если демос и оратор лишены свободного слова, то и демократия отдыхает». И тогда, и сегодня нельзя не согласиться с писателем.
Он беседует с нами, трактуя смыслы и помогая собеседнику лучше понять себя, согласиться с автором, удивиться или поспорить с ним. Произведения Дюсембека Накипова высоко оценили Чингиз Айтматов, Анатолий Ким, Олжас Сулейменов, Аким Тарази, Мурат Ауэзов, Виктор Бадиков… А Герольд Бельгер, размышляя о романе «Круг пепла», даже попробовал писать так, как его автор: «Получился многочастевой роман-симфония, роман-оратория, роман-балет с искусно продуманным-закрученным сюжетом, охватывающим временем-часом-мигом-десятилетием-веком-эпохой беспредельное Пространство во Вселенной и сопредельных планетах-мирах...».
Удивительно и то, что произведения Накипова, изданные небольшими тиражами благодаря поддержке друзей, ценителей его творчества, становились известными, обретали и обретают через годы новых читателей.
Культ сердца
– Дюсенбек Накипов – человек искусства. Многое пережив, испытав, он останавливается на литературе не случайно. Это родовое, архаичное, изначальное искусство, способное пережить века и раскрыть сокровенное о человеке и бытии, – считает доктор филологических наук, профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Асима Ишанова. – С самых первых его сборников стихов, а особенно с появлением романа «Круг пепла» становится ясно, что это автор с неповторимым, уникальным стилем повествования, исследующий бытие на стыке реального и подсознательного, ирреального.
Писатель рассказывал, что в Московском балетном училище традицией были постоянные экскурсии в художественные галереи, особо почиталась книга. И уже не просто чтение, а сотворение книги в зрелые годы стало его главным открытием, помогая преодолевать одиночество, как и сиротство в детстве и юношестве.
Событием литературной жизни Казахстана начала ХХI века стал роман «Круг пепла» (2006). Произведение, созданное писателем-билингвом, можно назвать программным для всей русской литературы, поскольку это роман, ломающий устоявшиеся представления о канонах жанра, поэтике, месте и роли автора. Нет ни одной литературной категории, которая в этом тексте не претерпела бы трансформации.
Это многоплановый роман. Накипов едва ли не впервые создает образец прозы, где сосуществуют несколько планов – мифологический, футурологический, космический, социальный, исторический, экзистенциальный, реальный, и при этом ему удается выстроить единую, цельную нить повествования.
Безусловно, его проза предназначена для интеллектуального осмысления, но в ней есть то, что привлечет многих – экспрессивно-эмоциональное, живое, человеческое сердце, наполненное верой в любовь и красоту жизни. Этот культ сердца, трепещущего и возрождающегося, прорывается сквозь катастрофическое, эсхатологическое и завораживает читателя магией жизнеутверждения.
– Во втором романе «Тень ветра» особенно впечатляющи новые мотивы социального «людоедства», оскудевания человеческого в человеке и образы, связанные с японской, азиатской темой, – продолжает Асима Ишанова. – На одной из встреч со студентами-журналистами клуба «Симург», которым я руковожу в Евразийском университете, Дюсенбек Накипов поделился, что важным толчком обращения к литературному творчеству для него стало прочтение «Записок у изголовья» Сей-Сенагон. Испытав шок, он сумел стал творцом текстов, способных разбудить тягу к прекрасному, подлинному, тайному и бессмертному.
Несколько глав романа «Тень ветра», посвященные древней японской культуре, а также поэмы, посвященные писательнице Сей-Сенагон, актеру и режиссеру Такеши Китана, Дюсенбек Накипов мечтал перевести на японский язык при содействии Посольства Японии в Казахстане.
Асима Ишанова подчеркивает, что проза Дюсенбека Накипова глубоко национальна. Так, в романе «Круг пепла», казалось бы, насквозь эстетизированном, фантазийном, вдруг прорываются социально-заостренные мотивы голощекинского истребления голодом людей в казахских аулах, декабрьских событий в Алма-Ате 1986 года...
В отличие от героя современного западного романа, уже значительно оторванного от исторических корней, переживания, страдания, мысли героя казахской прозы во многом связаны с историческим прошлым. Подсознательно современный человек хранит в себе память своего рода, ощущает всплески правремени. Национальное, казахское, алматинское – важнейший пласт романов Дюсенбека-аға.
Филолог уверена, что феномен Накипова позволяет с уверенностью говорить о появлении новой казахстанской литературы, которая осваивает новые темы, стили, приемы изображения человека.
– Я надеюсь, что все быстро меняется, и мир вновь стремится к литературоцентричности. Осмыслить реальность, свое бытие, ушедшее и будущее можно только через Слово, – уверена Асима Ишанова. – И когда талантливые авторы ведут непростой поиск новых художественных средств выразительности, исследуют новый тип героя, по-новому видят действительность, возникает почти физическое ощущение реального обновления не только литературы, но и всей эпохи.
Магический метареализм
Размышляя о творчестве Дюсенбека Накипова, Teaching professor Казахского государственного юридического университета им. М. С. Нарикбаева Дмитрий Мельников подчеркивает, что писатель пришел в литературу из балета, и это стало в его художественном мире чем-то определяющим. Главный «инструмент» балета – человеческое тело, и поэтому можно предположить, что у танцовщиков развивается какое-то дополнительное телесное восприятие – тактильное или кинестетическое, например.
– Роман «Круг пепла» – это не только гимн искусству танца, но и глубокая философия балета. На мой взгляд, все, что делает Балерина, – это священнодействие. Ведь в ней, в ее красоте и энергии ее движений как бы сосредоточена жизнь мира, вся та плотскость, эротичность, которая разлита в мире Накипова (вспомните хотя бы, как в начале романа кот Балерины Батман «гудит, как трансформатор» от всей той животной страсти, которую в нем провоцирует окружающий мир). И вся эта таинственная мощная сила мира и тела оживает, ликует и возносится в танце, – говорит Дмитрий Мельников.
Стиль и видение писателя – это, если использовать популярный сейчас термин, яркий пример аффектного или страстного писательства. Многое в работе над текстом происходит бессознательно, и потому текст имеет свой чувственный ландшафт, неповторимую ауру переживания и восприятия – уникальную как для автора, так и для читателя.
– Во вселенной Накипова нет единственной реальности – одинаковой для всех. У него есть праздник жизни, который каждый из нас (писатель и читатели) празднует или не празднует по-своему. Ведь каждый человек живет в мире своих чувств и ощущений. Талантливо описывая этот праздник через субъективные, уникальные метафоры, писатель вовлекает и нас в свое видение, а лучше сказать – помогает открыть наше собственное видение, которое без яркого воображения и языка Накипова, возможно, и «не проснулось» бы.
Метафоры Накипова как бы обновляют мои чувства, – признается Дмитрий Мельников. – Постигая его творчество, читатель понимает, что способность остро чувствовать мир – это дар. И сам мир, который вызывает столько ощущений, – тоже дар. Поэтому для меня чтение романов Накипова имеет терапевтический эффект: я словно воссоединяюсь со своими чувствами и ощущениями, своим восприятием мира. Думаю, именно это и можно назвать магичностью художественного слова, магическим метареализмом.
Призвание свечи
Слова назидания своей мамы Дюсенбек Накипов изложил в стихотворении, вошедшем в книгу поэм «Время Ре»:
…Свети, всем существом
своим свети, –
сказала мама мне когда-то…
И встретится тебе в степи
особый знак, знак благодати.
Свети, но никого не ослепи
на то дала тебе я сердце,
И ты увидишь, что в степи
и темной ночью много света.
Свети, все испытания стерпи,
и будет зарево, и завтра
вдруг город сосенный в степи
тебе откроется внезапно.
Как свет, как истина слепых,
как небо, храм, любовь и солнце
иль божий промысел в степи
среди травы и пряных сосен…
Свети и верь в призвание свечи –
напомнить нам о том, что вечно,
вот почему стоит в степи
твой город, выверенный ветром…
Дюсенбек Тыныштыкпаевич умер 26 мая 2021 года, за неделю до своего 75-летия. Друзья, ученики, читатели готовились к юбилею. Так, юрист и журналист, биограф и исследователь творчества писателя Зайтуна Джандосова беседовала с ним. Это интервью, увы, оказалось последним. Позже оно было опубликовано в СМИ.
Говорили о многом и, разумеется, о миссии литературы и книги. Дюсенбек Накипов отмечал: «Не называя имен, скажу, что нынешняя литература суверенного Казахстана имеет огромное количество молодых дарований, которым немного не повезло. Им выпало жить в эпоху, когда их современники практически ничего не читают, когда достойных книг почти не печатают. Книга рождается для сомнения и вразумления. Книгу не надо защищать, она сама себя защитит. Тот, кто не читает книг, – враг сам себе.
Мы все никак не можем заполнить громадную нишу, которая образовалась в ХХ веке, когда фактически ни один из наших национальных классиков не стал известен должным образом мировому сообществу. Государству надо обратить внимание на литературу, тем более на литературу переводную, с тем, чтобы наши лучшие авторы, начиная от безвинно погубленных в годы политических репрессий, имели право, как лучшие певцы родного народа, быть изданными за рубежом. Это долг наш. Государственный долг».
Зайтуна Джандосова говорит, что писатель мечтал издать роман «Вечная мама или Камушки в потоке (роман-мозаика-корпе)» и книги поэзии (к слову, две из них были подготовлены к печати за время пандемии). С 2014 года до последних дней жизни он ждал, что его произведения будут опубликованы по заказу Министерства культуры и спорта и станут доступными для широкого круга читателей. Добавим: книги Накипова давно стали библиографической редкостью, их дают почитать под честное слово. Произведения писателя мало представлены и в Сети. Конечно же, нужны переиздания.
…Слова из эссе «Мадонна Книга» звучат сейчас как обращение Дюсенбека Накипова к будущим читателям, к новому поколению: «...Ничто и Никто не сможет убить образ Книги, ибо и в квадрате телевизоров и компьютеров узнают потомки наши образ Книги и станут листать ее, подобно ветру, листающему листья, опавшие в осень, и бережно теребящему лепестки мака по весне...
И в отдаленьях космоса, и во Вселенной всей будет и пребудет в своих атомных и плазменных состояниях Библиотека для Книги! И ничто не сможет сжечь или остановить видимый лишь глазу и сердцу ток всей Жизни-Реки-Книги! Возможно, однажды свернется Вселенная в свиток или сотворит из себя новое воплощение Человека, но все же то будет свиток-пергамент-лист-чувство-мысль-мечтания-горе-печаль и любовь. И будет То – Книга!!!».