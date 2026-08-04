Аргентинские школьники изучили Казахстан через творчество Димаша

Особое внимание в рамках проекта было уделено сходствам между двумя странами

Фото: Dimashnews.com

В аргентинском городе Эсейса реализовали необычный образовательный проект, благодаря которому школьники смогли познакомиться с культурой Казахстана, изучить историю собственной страны и задуматься о вопросах личной идентичности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com

Автором инициативы стала преподаватель Паола Ромина Профета. В течение года ученики школы № 13 работали над проектом под названием «Имена и идентичность: от знакомства с Казахстаном к выбору собственного жизненного пути».

Всё началось с вопроса о значении слова «Казахстан». Изучая происхождение названия страны, её историю, традиции, музыку и культурные символы, дети постепенно перешли к исследованию собственной национальной идентичности и поиску ответа на вопрос: «Что значит быть аргентинцем?»

Особое внимание в рамках проекта было уделено сходствам между двумя странами. Школьники сравнили Чарынский каньон с ущельем Кебрада-де-лас-Кончас, озеро Каинды — с Вилья-Трафуль, а долину Торыш — с аргентинской Лунной долиной.

Одной из центральных частей проекта стало знакомство с творчеством народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена. Ученики посмотрели и проанализировали клип Love’s Not Over Yet, обсудили его сюжет, а затем написали письма артисту, предложив собственные варианты продолжения истории и пригласив его посетить Аргентину.

По словам организаторов, Димаш стал для детей примером человека, который благодаря таланту, трудолюбию и уважению к своим корням сумел добиться международного признания.

Позже школьники изучили историю происхождения собственных имён, узнали, кто и почему дал им эти имена, а также попытались ответить на два важных вопроса: «Кто я?» и «Кем я хочу стать?»

Итоги проекта были представлены на научной ярмарке, где посетители смогли познакомиться с экспозицией, посвящённой Казахстану и Аргентине, увидеть сравнительные материалы о двух странах, а также узнать истории, которыми ученики поделились, рассказывая о своих жизненных целях, ценностях и мечтах.