Вин Дизель расплакался над сценарием «Форсажа 11»

Исполнитель главной роли уверен, что это лучший сценарий последних десятилетий. По словам Дизеля, он всё еще рыдает

Фото: film.ru

Вин Дизель поделился эмоциями в соцсетях. Актер сообщил, что прочитал сценарий финального "Форсажа" под официальным названием "Форсаж. Навсегда" и расплакался, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

"Вы даже не представляете... Когда наступит 17 марта 2028 года... Я только что прочитал сценарий Майка Лесли. Это лучший сценарий, который я читал за последние десятилетия. Я все еще рыдаю", - написал он.

Тем временем реальное положение дел с одиннадцатым эпизодом "Форсажа" куда менее сентиментальное. Universal назначила премьеру на 17 марта 2028 года, но источники сомневаются, что эта дата удержится. Проект столкнулся с серьезными закулисными проблемами, главная из которых - бюджет.

Студия Universal и Дизель пытаются найти способ сократить расходы, не уменьшая при этом масштаб, которого ждут зрители. Сценарий все еще дорабатывается: судя по последним заявлениям постановщика Луи Летерье, проект находится в подвешенном состоянии. Однако режиссер заверил, что "у этой саги будет концовка, ведь они построили целый аттракцион", и кто-то должен его закончить.

"Мне бы хотелось сказать вам всю правду, но я не могу. Финал будет великим. Мне повезло работать с Вином и Universal. Так что, да. Надеюсь, мы это увидим", - заявил Летерье.

Иными словами, фильм все еще далек от готовности. Бюджетные и творческие вопросы предстоит решить до того, как проект двинется вперед. И пока Дизель плачет над страницами сценария, продюсеры ломают голову над тем, как вместить очередную историю "семьи Торетто" планетарного масштаба в разумные финансовые рамки.

Ранее Вин Дизель анонсировал создание сериала «Форсаж».