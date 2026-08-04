Зендея стала самой кассовой актрисой этого года

За год на большой экран вышли три значимые картины с ее участием

Фото: @zendaya

В 2026 году Зендея подтвердила свой статус одной из самых востребованных звезд Голливуда, став самой кассовой актрисой с совокупными сборами в размере 1,97 миллиарда долларов от своих проектов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rocket.mag

За год на большой экран вышли три значимые картины с ее участием: блокбастер «Человек-паук: Новый день», собравший 927 миллионов долларов, научно-фантастическая эпопея «Одиссея» с результатом в 911 миллионов долларов, а также комедийная лента «Вот это драма!», принесшая 132 миллиона долларов.

Помимо успехов в кино, Зендея также возглавила актерский состав финального сезона популярного сериала HBO «Эйфория».

Теперь впереди — мировая премьера «Дюны: Мессия», одного из самых долгожданных фильмов. В случае успешного проката этих картин общие кассовые сборы проектов с Зендеей могут значительно увеличиться.