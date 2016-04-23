Дженнаро Гаттузо может стать тренером сборной Казахстана по футболу

Спорт
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Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта telegraph.com.ua
Дженнаро Гаттузо может стать новым тренером сборной Казахстана по футболу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Gazetta World.

В данный момент Гаттузо возглавляет команду третьего итальянского дивизиона "Пиза". Поэтому официальные переговоры с любимцем миланской публики состоятся лишь по истечении его текущего контракта. 

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Фото с сайта football.ua

Свою тренерскую карьеру Дженнаро начал в 2013 году, возглавив швейцарский "Сьон". Его деятельность в качестве тренера за отсутствием громких успехов пока идет по нисходящей. После одного из лидеров швейцарского чемпионата Гаттузо пригласили в не хватающий звезд с неба итальянский "Палермо". Затем он был тренером греческого ОФИ и в конце концов заключил контракт с "Пизой", тренером которой является и по сей день. Здесь дела у Гаттузо-тренера пошли значительно лучше: на данный момент "Пиза" идет второй в серии C, претендуя на выход в более высокую Лигу.

Тем не менее подобный успех, безусловно, слишком мелок для личности калибра Гаттузо. В качестве игрока он становился чемпионом мира в составе "Скуаддры Адзурры", которая в финале чемпионата мира 2006 обыграла в финале сборную Франции.  

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Фото с сайта acmilan.ru

Кроме того, Гаттузо становился чемпионом Европы в составе юношеской сборной Италии в 2000 году. 

Клубная карьера игрока принесла Гаттузо намного больше наград. Он является двукратным победителем Лиги чемпионов, столько же раз он завоевывал с "россонери" титул чемпионов Италии и Суперкубок УЕФА.

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