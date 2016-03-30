Дженнифер Лопес разыграла Леонардо Ди Каприо в прямом эфире по смс

Фото с сайта youtube.com
Дженнифер Лопес стала героиней прямого эфира популярного американского шоу Carpool Джеймса Кордена. Эфир опубликован в YouTube, передает Kazpravda.kz
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По сюжету шоу, которое происходит в автомобиле, Корден и приглашенная знаменитость катаются по Лос-Анджелесу, болтают и поют песни гостя.
В течение этой поездки Лопес достала смартфон, а ведущий попросил разрешения посмотреть, кто из звезд числится у нее в контактах. Увидев номер Леонардо Ди Каприо, Корден, не спрашивая разрешения у владелицы телефона, написал Ди Каприо сообщение: "Эй, детка (baby), я чувствую потребность сегодня оторваться. Будут предложения, дай знать".
В свою очередь, Ди Каприо прислал ответ: "Ты имела в виду сегодняшний вечер? Клуб устроит?".
Несмотря на готовность актера весело провести время, Дженнифер заявила, что собирается остаться дома с детьми.