Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки

Действующий глава Белого дома - первый президент после Линдона Джонсона в 1968 году, объявивший, что не будет баллотироваться на второй срок, передает Kazpravda.kz

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В своем заявлении, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter), президент США сообщил, что останется на посту до конца текущего срока, а кандидатом в президенты от демократической партии он предложил выдвинуть Камалу Харрис и призвал партийцев «объединиться и победить Трампа».

«Думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении обязанностей как президента до конца своего срока», — заявил Джо Байден.

Президент США также пообещал обратиться к нации и объяснить свое решение на следующей неделе.

