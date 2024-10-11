Дзюдоисты Магжан Шамшадин и Даурен Суюкенов с побед стартовали в ОАЭ

Представители команды Казахстана по дзюдо Магжан Шамшадин и Даурен Суюкенов с побед стартовали на Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

Турнир начался сегодня, 11 октября.

Свои первые схватки выиграли Магжан Шамшадин и Даурен Суюкенов, выступающие в весе до 60 килограммов.

Суюкенов выиграл у Александру Тирцина (Молдова). Следующим оппонентом будет Балабай Агаев (Азербайджан).

Шамшадин начинал выступление со второго круга. Он досрочно выиграл у Ники Хузаруашвили (Грузия). Соперник по третьему раунду определится позже.