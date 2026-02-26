ЕАЭС: взаимное признание ученых званий

185
Анвар Ахметов

Состоялось очередное заседание ­совета Евразийской экономи­ческой комиссии (ЕЭК) в онлайн-формате. Члены структуры одобрили соглашение о взаимном признании документов об ученых званиях в государствах – членах ЕАЭС.

фото пресс-службы Правительства РК

Соглашением предусматривается прямое признание ученых званий при трудовой миграции, что позволит их обладателям работать в других странах Евразийского союза в соот­ветствии с присвоенной квалифи- кацией.

Признанию подлежат в том числе документы, выданные до вступления соглашения в силу, за исключением случаев, когда по результатам экспертизы принято отрицательное решение в государстве трудоустройства. Теперь соглашение будет направлено в страны ЕАЭС для ратификации, после чего документ вступит в силу.

Также на совете ЕЭК утверждена дорожная карта реализации Концепции по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем государств – членов ЕАЭС. В нынешнем году планируется определить базовые сервисы информационно-технологи­ческого сопровождения (ИТС), выработать предложения по формату обмена данными, сформировать соответствующую нормативно-правовую базу.

По итогам заседания также принято решение актуализировать отдельные положения Правил регулирования обращения ветеринарных лекарственных средств на таможенной территории стран – участниц ЕАЭС.

Как сообщила пресс-служба Правительства РК, в текущем году совет ЕЭК возглавляет Казахстан в лице замес­тителя Премьер-­министра – минист­ра национальной экономики Серика Жумангарина.

#заседание #совет #ЕЭК #ЕАЭС

