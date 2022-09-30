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Общество
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане

Ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В республике проживают более 2,2 млн пенсионеров по возрасту. Забота об обеспечении достойной старости каждого гражданина – одна из основных задач социальной политики Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Государством последовательно принимаются меры социальной защиты людей старшего поколения, в том числе направленные на совершенствование системы пенсионного обеспечения.

Согласно Концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Республики Казахстан до 2030 года, размеры базовой пенсии ежегодно индексируются на уровень инфляции, а размеры солидарной пенсии – с опережением уровня инфляции на 2%.

Так, с 1 января 2022 года размеры базовой пенсии повышены на 5%, солидарной пенсии – на 7%. С 1 апреля 2022 года размеры пенсий дополнительно проиндексированы на 4%. Это обеспечило рост пенсий по сравнению с 2021 годом на 9-11%.

В своем Послании народу Казахстана Глава государства озвучил ряд мер по повышению эффективности пенсионного обеспечения. С 1 января 2023 года по 2027 год будут поэтапно повышены минимальный размер базовой пенсии с 54% до 70%, а максимальный – со 100% до 120% от величины прожиточного минимума.

Кроме того, с 1 января 2023 года планируется повышение величины максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%.

Вместе с тем Министерством труда и социальной защиты населения РК реализуются меры по поддержке пожилых людей, повышению уровня их социального обслуживания, вовлечению в общественную жизнь.

В республике открыт и активно работает 51 центр активного долголетия. Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на функционирование центров, в 2022 году составила более 2,4 млрд тенге.

Центры активного долголетия работают по принципу «одного окна» по трем направлениям: активное долголетие, культура здоровья и связь с общественностью. Деятельность центров направлена на улучшение качества жизни пожилых людей, стимулирование продуктивного и активного долголетия, в том числе организацию системного досуга (йога, скандинавская ходьба, повышение ИТ-грамотности, мотивационные и предпринимательские курсы, курсы английского языка и т.д.), обеспечение людям пожилого возраста независимости, участия в жизни казахстанского общества.

1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проводиться мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях и другие.

Кроме того, ко Дню пожилых людей в городе Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Абайской и Улытауской областях будет оказана единовременная материальная помощь на сумму 1,6 млрд тенге с охватом 188,4 тысячи человек.

В целом в течение текущего года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса на социальную поддержку пожилых граждан направлено свыше 4,7 млрд тенге (из них из местных бюджетов – 4,2 млрд тенге, за счет привлеченных средств – 0,5 млрд тенге), в том числе:

- на единовременную материальную помощь – 1 635,3 млн тенге (около 188,4 тысячи человек);

- на предоставление продуктовых наборов – 410,8 млн тенге (45,4 тысячи человек);

- на льготное лекарственное обеспечение – 16,2 млн тенге (5 тысяч человек);

- на зубопротезирование – 194,2 млн тенге (3,7 тысячи человек);

- на предоставление санаторно-курортного лечения – 888,2 млн тенге (8,3 тысячи человек);

- на ремонт жилья – 6,4 млн тенге (307 человек);

- на обеспечение топливом – 67,5 млн тенге (2,3 тысячи человек);

- на предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования – 1 млрд 177,2 млн тенге (130,6 тысячи человек);

- на другие виды помощи – 329,3 млн тенге (31,3 тысячи человек).

Напомним, Международный день пожилых людей был провозглашен на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

Главная цель его проведения – проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.

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