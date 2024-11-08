Страна последовательно работает над созданием гражданского общества, в котором общенацио­нальные интересы и единство народа способствуют устойчивому развитию.

Тем не менее глобальная геополитическая ситуация заметно влияет на общественные настроения, особенно в эпоху цифровых медиа и социальных сетей. В этой среде большое значение приобретает соблюдение законодательства при использовании социальных сетей. В последние годы все чаще в СМИ и на различных онлайн-платформах появляются публикации и видеоролики, акцентирующие внимание на этнической принадлежности участников, что приводит к формированию «языка вражды» в интернет-пространстве.

Опыт показывает, что акцентирование на этнической принадлежности в освещении отдельных инцидентов может усилить социальное напряжение. Такой подход рискует перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость, что способствует разоб­щению общества. Поэтому важно избегать таких акцентов, тем более если события никак не связаны этническими вопросами.

Для повышения рейтингов не только социальные сети, но и некоторые СМИ иногда допускают распространение провокационного контента. В этой связи при публикации информации важно помнить о моральной и правовой ответственности журналистов. Язык вражды и ксенофобия недопустимы в нашем обществе.

Особую роль в укреплении общественного согласия и единства играет Ассамблея народа Казахстана. В настоящее время проводится работа по совершенствованию ее деятельности, внедряются новые подходы к взаимодействию с этническими группами. Приоритетным направлением работы ассамблеи становится содействие интеграции всех этносов в единую гражданскую нацию.

Для этого внедряется проект­ный подход к деятельности общественных структур ассамблеи. Основной акцент делается на просветительской работе, взаимодействии с неправительственными организациями, молодежными и общественными объединения­ми, обеспечении открытости для СМИ, а также профилактике меж­этнической напряженности.

Важным шагом в повышении качества журналистской работы стала разработка Этнополитичес­кого глоссария, который предлагает корректные термины в области этнополитики. Использование точной терминологии при подготовке публикаций и телевизионных сюжетов будет способствовать обеспечению единства казахстанского общества и снижению рисков для межэтнической напряженности.

Также важно отказаться от устаревших понятий, не соответствующих современным реалиям. К примеру, на экспертном уровне мы уже отказались от термина «межнацио­нальные отношения», заменив его на «межэтничес­кие отношения». В Казахстане формируется единая гражданская нация, которая включает все этносы нашего общества. В международном праве «нация» понимается как «государство» или «суверенная страна», и этот термин не несет этнической окраски. Примером служат такие названия, как «Организация Объединенных Наций», «Национальная библиотека», «Национальный музей», «Национальный курултай» и другие.

Исходя из этого, в Казахстане также официально не используется термин «национальные меньшинства». Все этносы имеют равные права, и любая дискриминация или ксенофобия по этническому признаку исключается.

Именно равенство прав всех граждан страны является основой для дальнейшего благополучного развития и безопасности казахстанского общества. Казахстан уделяет большое внимание развитию отраслевой журналистики, включая этножурналистику, для формирования объективного подхода к этническим вопросам. В ведущих университетах страны уже введены специальные курсы по этнополитической грамотнос­ти для студентов-журналистов, что создает прочную основу для их будущей работы. В ряде вузов ведется подготовка магистров по специальности «этножурналис­тика». Например, в КазНУ им. аль-Фараби такая программа есть с 2023 года. В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева с 2021 года ведется подготовка магистров по специальнос­ти «этнополитология», а с 2024 года началась подготовка докторов PHD по этой специальности.

СМИ играют решающую роль в формировании общественного мнения, и именно от журналистов зависит, будет материал способствовать укреплению единства или создавать разобщенность в обществе.

Кроме того, мы советуем граж­данам критически подходить к информации, проверять ее достоверность и избегать поспешных выводов, основанных на пуб­ликациях в социальных сетях.

Мир и согласие в Казахстане – это приоритетная цель, достижение которой требует ответственности от каждого гражданина и совместных усилий всех государственных и общественных институтов.