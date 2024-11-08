Единство в стране – ответственность каждого Мнения 8 ноября 2024 г. 2:00 15 Галым Шойкин, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации РК Мир и согласие были и остаются основой стабильности и безопасности Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Страна последовательно работает над созданием гражданского общества, в котором общенациональные интересы и единство народа способствуют устойчивому развитию. Тем не менее глобальная геополитическая ситуация заметно влияет на общественные настроения, особенно в эпоху цифровых медиа и социальных сетей. В этой среде большое значение приобретает соблюдение законодательства при использовании социальных сетей. В последние годы все чаще в СМИ и на различных онлайн-платформах появляются публикации и видеоролики, акцентирующие внимание на этнической принадлежности участников, что приводит к формированию «языка вражды» в интернет-пространстве. Опыт показывает, что акцентирование на этнической принадлежности в освещении отдельных инцидентов может усилить социальное напряжение. Такой подход рискует перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость, что способствует разобщению общества. Поэтому важно избегать таких акцентов, тем более если события никак не связаны этническими вопросами. Для повышения рейтингов не только социальные сети, но и некоторые СМИ иногда допускают распространение провокационного контента. В этой связи при публикации информации важно помнить о моральной и правовой ответственности журналистов. Язык вражды и ксенофобия недопустимы в нашем обществе. Особую роль в укреплении общественного согласия и единства играет Ассамблея народа Казахстана. В настоящее время проводится работа по совершенствованию ее деятельности, внедряются новые подходы к взаимодействию с этническими группами. Приоритетным направлением работы ассамблеи становится содействие интеграции всех этносов в единую гражданскую нацию. Для этого внедряется проектный подход к деятельности общественных структур ассамблеи. Основной акцент делается на просветительской работе, взаимодействии с неправительственными организациями, молодежными и общественными объединениями, обеспечении открытости для СМИ, а также профилактике межэтнической напряженности. Важным шагом в повышении качества журналистской работы стала разработка Этнополитического глоссария, который предлагает корректные термины в области этнополитики. Использование точной терминологии при подготовке публикаций и телевизионных сюжетов будет способствовать обеспечению единства казахстанского общества и снижению рисков для межэтнической напряженности. Также важно отказаться от устаревших понятий, не соответствующих современным реалиям. К примеру, на экспертном уровне мы уже отказались от термина «межнациональные отношения», заменив его на «межэтнические отношения». В Казахстане формируется единая гражданская нация, которая включает все этносы нашего общества. В международном праве «нация» понимается как «государство» или «суверенная страна», и этот термин не несет этнической окраски. Примером служат такие названия, как «Организация Объединенных Наций», «Национальная библиотека», «Национальный музей», «Национальный курултай» и другие. Исходя из этого, в Казахстане также официально не используется термин «национальные меньшинства». Все этносы имеют равные права, и любая дискриминация или ксенофобия по этническому признаку исключается. Именно равенство прав всех граждан страны является основой для дальнейшего благополучного развития и безопасности казахстанского общества. Казахстан уделяет большое внимание развитию отраслевой журналистики, включая этножурналистику, для формирования объективного подхода к этническим вопросам. В ведущих университетах страны уже введены специальные курсы по этнополитической грамотности для студентов-журналистов, что создает прочную основу для их будущей работы. В ряде вузов ведется подготовка магистров по специальности «этножурналистика». Например, в КазНУ им. аль-Фараби такая программа есть с 2023 года. В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева с 2021 года ведется подготовка магистров по специальности «этнополитология», а с 2024 года началась подготовка докторов PHD по этой специальности. СМИ играют решающую роль в формировании общественного мнения, и именно от журналистов зависит, будет материал способствовать укреплению единства или создавать разобщенность в обществе. Кроме того, мы советуем гражданам критически подходить к информации, проверять ее достоверность и избегать поспешных выводов, основанных на публикациях в социальных сетях. Мир и согласие в Казахстане – это приоритетная цель, достижение которой требует ответственности от каждого гражданина и совместных усилий всех государственных и общественных институтов. #Казахстан #мнение #государство #единство