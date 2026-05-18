Поддержаны проекты в сфере обработки

Достаточно сказать, что с начала 2026 года фонд развития предпринимательства «Даму» поддержал около 2,3 тыс. проектов на общую сумму кредитного портфеля 758 млрд тенге. В 2025-м поддержку получили 13 тыс. проектов на сумму 2,2 трлн тенге.

Наибольший объем финансирования пришелся на обрабатывающую промышленность. При этом самым востребованным инструментом у бизнесменов остается гарантирование кредитов. Основной акцент, как и прежде, делается на повышение доступности средств для малого, среднего и микробизнеса, особенно в регионах и производственном секторе.

Значительная часть поддержанных бизнес-инициатив, по словам заместителя председателя правления фонда «Даму» Арсена Мустафина, пришлась на обрабатывающую промышленность – 466 проектов на сумму 387,3 млрд тенге, что составляет 51% от общего объема кредитного портфеля.

По словам эксперта, устойчивый рост наб­людается также в индустрии строи­тельных материалов, пищепроме, машиностроении, легкой и мебельной промышленности.

Именно производственный сектор, подчеркивают в фонде, создает долгосрочный экономический эффект, способствует созданию рабочих мест и укрепляет внутренний рынок. Высокий спрос на меры поддержки сохраняется также в сельском хозяйстве, в сфере транспорта и логистики, образовании, туризме, медицине и строительстве. Это свидетельствует о том, что предпринимательская активность сохраняется практически во всех базовых секторах экономики.

Наиболее востребованным инструментом поддержки на сегодня, как уже было сказано выше, остается гарантирование кредитов. За январь – апрель 2026 года по этому направлению поддержку получили 1 927 проектов на сумму 703 млрд тенге. Это связано с тем, что для многих предпринимателей именно нехватка залога остается основным препятствием для получения банковской ссуды.

– Механизм гарантирования позволяет запускать новые проекты, расширять производство и развивать бизнес даже при недостаточном залоговом обеспечении, – отметил Арсен Мустафин.

По состоянию на 1 апреля 2026 года в Казахстане зарегистрировано более 2,36 млн субъектов малого и среднего бизнеса – на 4,3% больше, чем годом ранее. Вклад МСБ в экономику респуб­лики составляет около 40% ВВП, а чис­ленность занятых в секторе достигает 4,5–4,7 млн человек.

– Особенно важно, что растет предпринимательская активность в регионах, все больше компаний ориентируются на производство, переработку и создание продукции с высокой добавленной стоимостью, – подчеркнул заместитель председателя правления фонда «Даму».

Рост числа субъектов МСБ и высокий спрос на инструменты поддержки показывают, что предпринимательский сектор продолжает адаптироваться к экономическим условиям и сохраняет инвестиционную активность. При этом именно акцент на поддержку производственных проектов и переработку может стать одним из ключевых факторов устойчивого роста экономики в ближайшие годы.