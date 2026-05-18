Поддержаны проекты в сфере обработки

Экономика
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Отметки в 9,9% за четыре истекших месяца достиг рост обрабатывающего сектора отечественной промышленности. По мнению экспертов, в этом немалая заслуга казахстанских институтов развития, обеспечивших финансовую поддержку реальному сектору.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Достаточно сказать, что с начала 2026 года фонд развития предпринимательства «Даму» поддержал около 2,3 тыс. проектов на общую сумму кредитного портфеля 758 млрд тенге. В 2025-м поддержку получили 13 тыс. проектов на сумму 2,2 трлн тенге.

Наибольший объем финансирования пришелся на обрабатывающую промышленность. При этом самым востребованным инструментом у бизнесменов остается гарантирование кредитов. Основной акцент, как и прежде, делается на повышение доступности средств для малого, среднего и микробизнеса, особенно в регионах и производственном секторе.

Значительная часть поддержанных бизнес-инициатив, по словам заместителя председателя правления фонда «Даму» Арсена Мустафина, пришлась на обрабатывающую промышленность – 466 проектов на сумму 387,3 млрд тенге, что составляет 51% от общего объема кредитного портфеля.

По словам эксперта, устойчивый рост наб­людается также в индустрии строи­тельных материалов, пищепроме, машиностроении, легкой и мебельной промышленности.

Именно производственный сектор, подчеркивают в фонде, создает долгосрочный экономический эффект, способствует созданию рабочих мест и укрепляет внутренний рынок. Высокий спрос на меры поддержки сохраняется также в сельском хозяйстве, в сфере транспорта и логистики, образовании, туризме, медицине и строительстве. Это свидетельствует о том, что предпринимательская активность сохраняется практически во всех базовых секторах экономики.

Наиболее востребованным инструментом поддержки на сегодня, как уже было сказано выше, остается гарантирование кредитов. За январь – апрель 2026 года по этому направлению поддержку получили 1 927 проектов на сумму 703 млрд тенге. Это связано с тем, что для многих предпринимателей именно нехватка залога остается основным препятствием для получения банковской ссуды.

– Механизм гарантирования позволяет запускать новые проекты, расширять производство и развивать бизнес даже при недостаточном залоговом обеспечении, – отметил Арсен Мустафин.

По состоянию на 1 апреля 2026 года в Казахстане зарегистрировано более 2,36 млн субъектов малого и среднего бизнеса – на 4,3% больше, чем годом ранее. Вклад МСБ в экономику респуб­лики составляет около 40% ВВП, а чис­ленность занятых в секторе достигает 4,5–4,7 млн человек.

– Особенно важно, что растет предпринимательская активность в регионах, все больше компаний ориентируются на производство, переработку и создание продукции с высокой добавленной стоимостью, – подчеркнул заместитель председателя правления фонда «Даму».

Рост числа субъектов МСБ и высокий спрос на инструменты поддержки показывают, что предпринимательский сектор продолжает адаптироваться к экономическим условиям и сохраняет инвестиционную активность. При этом именно акцент на поддержку производственных проектов и переработку может стать одним из ключевых факторов устойчивого роста экономики в ближайшие годы.

#экономика #развитие #итоги #фонд #Даму

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
Будущий лес начинается с маленького семечка
От концепции – к реальным проектам
Сила армии не только в оружии
Кадеты показали класс
От финишной прямой к новому старту
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Казахи в древнем Египте? Да!
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

Мировые цены на рис побили рекорд
Где больше всего золота добывают в мире
Индия ввела запрет на экспорт сахара до осени этого года
Турция вошла в топ-5 стран - партнёров по товарообороту Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]