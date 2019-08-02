Единые стандарты питания внедрят во всех школах Казахстана до конца года
Екатерина Елисеева
Единые стандарты питания внедрены уже в более 65% школ РК, завершить эту работу планируется в текущем году. Об этом накануне рассказал председатель Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Жандарбек Бекшин на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Министерством совместно с Казахской академией питания разработаны единые стандарты по рациону питания школьников с учетом сезонности, продолжительности пребывания обучающихся в школе и возрастных категорий: от 7 до 10 лет, 11-14 лет и 15-18 лет. В рацион питания включены пищевые продукты, обогащенные витаминно-минеральным комплексом", – рассказал Бекшин.
По его словам, данные стандарты четырехнедельные, что позволяет расширить ассортимент используемых продуктов по сравнению с ранее принятым двухнедельным меню, что является одним из факторов, снижающих риски возникновения заболеваний алиментарного происхождения.
"Теперь это основной документ, определяющий современную систему организации питания в школах. Единые стандарты питания внедрены уже в более 65% школ республики. Кроме того, совместно с партией "Nur Otan" мы провели мониторинг питания школьников, начали работу по разработке стандарта методики проверки организации питания. В стандарте будут отражены основные требования санитарных правил", – дополнил он.
Бекшин отметил, что перевести все школы республики на новый стандарт питания планируется уже в этом году.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года будет утверждена новая государственная программа развития образования и науки до 2025 года. В рамках нее будет решена проблема трехсменных школ. Всего планируется строительство 500 школ, в том числе, более 100 частных школ откроется за счет внедрения подушевого финансирования.