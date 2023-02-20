Единый платеж для индивидуальных предпринимателей ввели в Казахстане

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс с 1 января 2023 года в Казахстане введен единый платеж для работодателей, являющихся субъектами микро- и малого предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

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Индивидуальные предприниматели должны уплатить единый платеж не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным.

Единый платеж введен для снижения суммарной нагрузки на фонд оплаты труда с ранее действовавших 34% и уплаты плательщиками только за своих наемных работников индивидуального подоходного налога и обязательных социальных платежей, исчисляемых с дохода работников по ниже установленным ставкам:

- с 1 января 2023 года – 20%;

- с 1 января 2024 года – 21,5%;

- с 1 января 2025 года – 23,8%;

- с 1 января 2026 года – 24,8%;

- с 1 января 2027 года – 25,8%;

- с 1 января 2028 года – 26,3%.

Ежегодное увеличение ставки единого платежа обусловлено введением с 1 января 2024 года обязательных пенсионных взносов работодателя с поэтапным повышением ставки c 1,5 до 5% 2028 году, а также в связи с изменением с 1 января 2025 года для плательщиков единого платежа ставки социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования с 3,2 до 4,5%.

Единый платеж включает:

- индивидуальный подоходный налог (ИПН);

- обязательные пенсионные взносы в Единый накопительный пенсионный фонд (ОПВ);

- социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования (СО);

- взносы и отчисления (ВОСМС, ООСМС) в Фонд социального медицинского страхования;

- обязательные пенсионные взносы работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд – с 2024 года.

Уплата единого платежа производится плательщиком наличными деньгами либо безналичным способом не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, общей суммой через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» с указанием месяца, за который перечисляется единый платеж.

При перечислении единого платежа в платежном поручении необходимо указывать следующие коды назначений платежа (КНП):

КНП 185 – для перечисления единого платежа;

КНП 187 – пеня за несвоевременную уплату единого платежа;

КНП 186 – возврат госкорпорацией единого платежа по заявлению плательщика;

КНП 188 – возврат госкорпорацией пени за несвоевременное перечисление единого платежа по заявлению плательщика.

Единый платеж распределяется Госкорпорацией «Правительство для граждан» по нижеуказанным долям налога и социальных платежей:

Порядок уплаты, перечисления и распределения, а также возврата единого платежа утвержден приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 30 января 2023 года.

Подробные примеры удержания и перечисления единого платежа размещены на официальном сайте МТСЗН.

Для получения более подробной консультации по вопросу приема и обработки, а также возврата излишне (ошибочно) уплаченного единого платежа можно обратиться в госкорпорацию по номеру: 8 (7172) 37-10-94; по вопросу уплаты индивидуального подоходного налога, задолженности и пени по единому платежу можно обратиться в Комитет государственных доходов Министерства финансов РК по номерам: 8 (7172) 71-84-63, 70-98-59, 70-20-97.