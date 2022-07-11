Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление

На заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» в Таразе произошла авария. Город оказался в плену едкого густого дыма, сообщает Kazpravda.kz.

Таразцы активно делятся в соцсетях фото и видео последствий аварии на заводе. Помимо едкого дыма в городе стоит неприятный запах, от которых у людей болит голова и першит в горле.

В акимате Жамбылской области обратились к горожанам.

«Уважаемые жители города Тараза! Сегодня в 20:00 на заводе минеральных удобрений (ЗМУ) ТОО «Казфосфат» произошёл единовременный выброс. По результатам предварительных анализов, есть небольшое увеличение по фтористым соединениям. Превышение других веществ, таких как азот, на санитарной границе города с ЗМУ на данный момент не обнаружено», – заявили в госоргане.

Сейчас продолжаются замеры на других участках.

Таразцев попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Между тем, по информации Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, 11 июля в 20:30 на заводе ТОО «Казфосфат минеральные удобрения» произошла авария.

Департамент экологии совместно с прокуратурой города немедленно выехали на замер вредных веществ на границе санитарно-защитной зоны.

Зафиксировано превышение фтористого водорода в 2-3 раза. «Превышения аммиака, сероводорода, СО2 не было обнаружено. После этого группа выехала в Чайкурук на границу города, так как роза ветров дула в том направлении. На Чайкуруке превышения по всем параметрам не было обнаружено», – отметили в Минэкологии.

Ситуация находится на контроле группы, о результатах будет сообщено дополнительно.

По заданию акима области также создана рабочая группа из экологов, специалистов Департамента по чрезвычайным ситуациям и других ответственных лиц.

В Минэкологии добавили, что мониторинг качества атмосферного воздуха в Таразе проводится на пяти постах наблюдения, из них 4 поста ручного отбора проб и 1 автоматическая станция. Определяется до 16 показателей: взвешенные частицы (пыль); взвешенные частицы РМ 2,5; взвешенные частицы РМ 10; диоксид серы; оксид углерода; диоксид азота; оксид азота; фтористый водород; формальдегид; озон (приземный); сероводород; бенз(а)пирен; марганец; свинец; кобальт; кадмий.