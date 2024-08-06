Едут с юга на север

Как рассказал директор информа­ционно-разъяснительного центра Ануар Токпанов, такой ранее уже действовал в Петропавловске, это было в 2021 году. Тогда сотрудники помогли обустроиться на новом месте четырем сотням кандасов. И вот снова принято решение открыть аналогичный информационный центр, поскольку СКО получила самую большую квоту среди регионов страны на переселение кандасов.

– В этом году по квоте будет переселено 2 009 человек. Из них 1 400 уже прибыли в регион, с остальными семьями будем работать. Наша задача – консультировать людей, которые уже переселились и желают переселиться в Северо-Казахстанскую область. Специалисты сall-центра будут отвечать на вопросы по получению жилья и работы, – пояснил Ануар Токпанов.

Среди переселенцев больше всего жителей Туркестанской области и Шымкента, из этого города в СКО, к примеру, прибыли 130 человек.