На пленарном заседании под председательством спикера Мажилиса Ерлана Кошанова депутаты заслушали отчет о государственном аудите эффективности оказания мер государственной поддержки субъектам частного предпринимательства председателя Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихана Смаилова.

Представляя депутатам результаты аудита, Алихан Смаилов подчеркнул, что Главой государства особое значение придается созданию благоприятных условий для развития бизнеса. При этом подчеркивается важность региональной специализации и адресной поддержки конкурентоспособных предприятий. Цель проведенного аудита – понять, насколько государственная поддержка придала импульс деловой активности бизнеса.

Глава ВАП отметил, что сис­темным недостатком стало длительное отсутствие госоргана, отвечающего за формирование политики в этой сфере. Лишь в апреле 2023 года соответствую­щие функции возложили на Министерство национальной экономики. Однако, по его словам, порядок в системе так и не был наведен, а принятые меры оказались неактуальными.

– На сегодня действует множество различных мер, механизмов и операторов, в которых обычному предпринимателю разобраться непросто. Ситуация усугубляется отсутствием надлежащего уровня цифровизации: до сих пор не реализована цент­рализованная информационная платформа, охватывающая все виды поддержки – от подачи заявки до оценки эффектов, – сообщил Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что разрозненная система господдержки породила множество операторов: для субсидирования займов, экспортного финансирования, консультаций, для возмещения части затрат и других услуг. Расчеты расходов на услуги операторов не унифицированы, оценка качества оказанных ими услуг не проводится, а слабая межведомственная координация позволяет самостоятельно устанавливать правила.

По итогам аудита Высшая аудиторская палата выявила 133 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, 132 млрд тенге искажения финансовой отчетности, 13 млрд тенге финансовых нарушений. Для прив­лечения к административной ответственности направлены 105 материалов, еще 14 будут переданы в правоохранительные органы.

Эти данные, соответственно, вызвали вопросы у депутатов, но при этом они представили ряд предложений по совершенствованию системы господдержки предпринимателей.

Председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов отметил, что Правительству необходимо сформировать систему льготного кредитования в целях развития экономики.

– Следует внедрить механизм предоставления кредитов субъек­там предпринимательства по ставке 8–10 процентов годовых. Необходимо прекратить прак­тику предоставления безвозвратных субсидий, поскольку за последние три с половиной года в целях поддержки субъек­тов бизнеса из бюджета были направлены 686 миллиардов тенге на субсидирование процентных ставок банков, – отметил депутат.

Он также подчеркнул, что в случае прекращения деятельности субъектами предпринимательства, получившими господдержку, предприятие, его учредители и акционеры обязаны вернуть ее в полном объеме государству. Кроме того, предприятия, получающие меры господдержки, должны использовать сырье, товары и услуги исключительно от предпринимателей, включенных в Реестр отечественных товаропроизводителей.

Нуртай Сабильянов напомнил, что недавно депутаты иниции­ровали и приняли поправки по введению единой цифровой платформы по мерам гос­поддержки, которая позволит обеспечить их систематизацию и прозрачность. В этой связи он рекомендовал Правительству разработать показатели эффективности, интегрировать все информационные системы госорганов и профильных институтов развития с дальнейшим введением платформы в эксплуатацию, а также установить сроки предоставления мер поддержки и исключить возможность их получения одними и теми же предприятиями повторно.

Депутаты обсудили вопросы ревизии и формирования единого реестра мер поддержки, оценки их доступности и эффективности. Особое внимание уделялось направлению ресурсов в отрасли с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом, поддержке предпринимателей из социально уязвимых групп и стимулированию бизнеса в зависимости от уровня переработки продукции. Мажилисмены подчеркнули необходимость обеспечения проз­рачного доступа к мерам через «единое окно» и прекращения поддержки неэффективных предприятий.

Был поднят и вопрос деятельности Банка развития Казахстана (БРК). Уже давно звучат нарекания в том, что данная структура стала банком для избранного круга предпринимателей. Глава ВАП подтвердил этот тезис, а на брифинге для журналистов дополнил, что БРК уже меняет свою политику.

– Банк пересматривают свой портфель в части того, чтобы предоставлять кредиты крупному, экспортоориентированному бизнесу с производством товаров более высокого передела. Есть определенный прогресс, но пока движение идет медленно. Поэтому мы снова и снова этот вопрос ставим и настаиваем на том, чтобы крупный бизнес был больше охвачен мерами поддерж­ки через БРК, – сказал Алихан Смаилов.

Мнения высказали также руководители партийных фракций. Так, партия предпринимателей Respublika заявила, что представленный отчет – лишь половина правды. Айдарбек Ходжаназаров считает, что ВАП зафиксировала факты, но не дала политико-управленческой оценки. Так, нет анализа нефинансовых мер поддержки, которые формально декларируются как обучение, развитие компетенций, акселерация и поддержка женского предпринимательства.

– НПП «Атамекен» обладает законодательной монополией на оказание этих услуг. Это убивает конкуренцию и качество. Фактически система перестала работать в интересах бизнеса. Только в 2025 году по программам «Мен – кәсіпкер», «ДКБ-2025» и другим направлениям миллиарды бюджетных и квазибюджетных средств были направлены в НПП «Атамекен». При этом отсутствует измеримый экономический эффект: обучение носит формальный и однотипный характер, нет конкуренции и независимого контроля. Итог – идет не развитие предпринимательства, а освоение средств, – отметил мажилисмен.

По его словам, показательным примером отсутствия прозрачности и результативности в этой сфере является история многолетней цифровизации самой палаты. С 2017 года последовательно анонсировались проекты «Единая цифровая платформа для МСБ», «Единое окно» (2018), Digital Atameken (2019), «Правительство для бизнеса» (2022) и «Цифровая карта бизнеса» (2024). Несмотря на поч­ти десятилетие и дублирование инициатив, ни один проект не представлен как завершенный рабочий инструмент с измеримыми результатами.

– Предложение ВАП разработать методику оценки работы операторов проблему не решает – методики будут написа­ны самими операторами под себя. Необходим иной подход: оценку эффективности должны проводить независимые аудиторские компании и академические центры на конкурсной основе, а не государственные институты, – сказал Айдарбек Ходжаназаров.

По итогам обсуждения председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул, что масштабные мероприятия по поддержке предпринимательства в стране реализуются уже много лет – Глава государства давал конкретные поручения. По его словам, необходимо провести комплексную ревизию всех мер поддержки, разработать единую централизованную политику, повысить институциональную ответственность и адаптировать законо­дательство к нуждам предпринимателей.

– Глава государства поставил перед нами конкретную задачу – поддержка частного предпринимательства должна стать драйвером экономического роста. При этом государственная поддержка должна создавать рабочие места, открывать новые возможности предпринимателям и способствовать укреплению отечественного производства. Сегодняшние рекомендации Высшей аудиторской палаты и все предложения, озвученные депутатами, Правительство должно принять во внимание. Мы еще вернемся к этой проблеме, – зая­вил Ерлан Кошанов, добавив, что депутаты будут держать этот вопрос на постоянном контроле.

В ходе пленарного заседания Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам поддержки и развития креативных индустрий (КИ), инициированный депутатами Парламента. По информации руководителя рабочей группы Нургул Тау, поправки направлены на дальнейшее урегулирование порядка осуществления креативной дея­тельности.

– Вводятся понятия «работник креативных индустрий» и «реестр субъектов креативных индустрий». Установлена компетенция Министерства культуры и информации на проведение мониторинга привлечения частных инвестиций в проекты в данной сфере. Акиматы наделяются компетенцией по созданию условий для самореализации и развития талантов через развитие предпринимательства в сфере креативных индустрий, в целях свободы творчества и профессионального развития предусмотрены нормы по защите прав работников, – рассказала мажилисвумен.

При подготовке ко второму чтению депутаты внесли поправки, предусматривающие наделение уполномоченного органа компетенциями по формированию и ведению единого реестра субъектов КИ, претендую­щих на господдержку, а также по вовлечению молодежи в эту сферу через поддержку молодежных креативных инициатив и проектов.