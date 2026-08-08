Его стихия – ледники, снег и горные реки

Академик Национальной академии наук РК, доктор географических наук, профессор, научный руководитель единственного в мире Центрально-Азиатского регио­нального гляциологического центра под эгидой ЮНЕСКО Игорь Васильевич Северский родился 9 августа 1936 года в нынешней Алматинской области в семье служащих. Сегодня он является почетным директором Института географии, почетным председателем Национального комитета РК по Международной гидрологичес­кой программе ЮНЕСКО, национальным корреспондентом Всемирной службы мониторинга ледников (WGMS, Швейцария). Его имя внесено в Золотую книгу почета КазССР.

С отличием окончив естественно-географический факультет Алма-Атинского педагогического института им. Абая, молодой специалист начал трудовой путь учителем в средней школе, а через год перешел на должность лаборанта Сектора географии АН КазССР.

В 1970 году на ученом совете МГУ Игорь Васильевич защитил кандидатскую на тему «Снежные лавины Заилийского Алатау (формирование, распространение, прогноз, влияние на гидрологический режим)». В 1982-м на Совете Института географии АН СССР (Москва) он блестяще выступил с докторской диссертацией «Проблема оценки заснеженности и лавинной опасности горных территорий».

Карьерный путь юбиляра неразрывно связан с Институтом географии, где в период с 1983 по 2001 год он прошел все ключевые ступени: от главного научного сот­рудника и заведующего лабораторией гляциологии до заместителя директора и директора института. С мая 2001 года ученый признан его почетным директором.

Параллельно с академичес­кой работой Игорь Северский внес весомый вклад в международное экологическое сот­рудничество под эгидой ООН: в 1996–2006 годах возглавлял Национальный комитет РК по престижной программе ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (MAB), а в 2006–2017 годы руководил Национальным комитетом Казах­стана по Международной гидрологической программе ЮНЕСКО (с 2018-го является его почетным председателем).

Область исследовательских интересов Игоря Васильевича охватывает фундаментальные вопросы выживания экосистем: от горной гидрологии и гидрофизики ландшафтов до оценки лавинной опасности, геоботаники и глобальных изменений клима­та. Особое место в его трудах занимает водная безопасность. Ученый посвятил себя изучению горной криосферы и роли ее компонентов (снежный покров, ледники, подземные льды) в формировании возобновляемых водных ресурсов региона в условиях меняющегося климата.

Под руководством выдающегося ученого успешно реализованы десятки масштабных научных программ, включая 24 престижные международные. Результаты его многолетней работы отражены более чем в 200 публикациях и 14 монографиях, а разработанные им карты снежности и лавинной опасности вошли в Атлас снежно-ледовых ресурсов мира, охватив не только Казахстан, но и ключевые регионы зарубежной Азии, включая Гималаи, Тибет и Монгольский Алтай.

И. В. Северский – автор уникальных методик, не имеющих аналогов, среди них наиболее значимы система расчетных методов оценки распределения снежного покрова в условиях горного рельефа, определения высоты климатической снеговой границы, оценки лавинной опасности горных территорий, методика по оперативному мониторингу горноледниковых систем. Его исследования привели к ряду фундаментальных и практичес­ки значимых выводов.

Во-первых, вопреки общепринятому мнению, ледники гор Евразии, Анд и тропиков за последние полвека сокращаются линейно, следуя неизменному по параметрам тренду. Во-вторых, ледники периферийных бассейнов Тянь-Шаня – а это все ледники Казахстана – тают с рекордной для планеты скорос­тью – от минус 0,73% до минус 1% по площади в год, что при сохранении тенденции грозит их полным исчезновением к концу XXI века и несет прямую угрозу водной, продовольственной и экологической безопасности. Согласно результатам исследований, приходная часть водного баланса в горах Центральной Азии остает­ся относительно стабильной в течение последнего столетия как минимум, а нарастающий дефицит воды обусловлен исключительно рос­том населения и возросшими потребностями экономики.

Важнейшей вехой организаторской деятельности Игоря Васильевича стало создание уникального Центрально-Азиатского регионального гляциологического центра под эгидой ЮНЕСКО, основанного в 2020 году по соглашению между Правительством РК и ЮНЕСКО для объединения усилий ученых Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и России. Он был первым директором, а с мая 2021 года является научным руководителем.

Игорь Васильевич Северский – выдающийся ученый с мировым именем, основатель казахстанской гляциологической школы. Его вклад в отечественную науку отмечен высокими государственными наградами. Он лауреат премии им. Ч. Ч. Валиханова и Государственной премии Казах­стана, внесен в Золотую книгу почета Казахской ССР, награжден орденами «Құрмет» (2017 год) и «Парасат» (2023). За выдающиеся заслуги перед страной ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель Казах­стана» (2019).

Воспитав плеяду талантливых учеников, среди которых один док­тор и восемь кандидатов наук, защитивших диссертации под его руководством, академик Игорь Васильевич Северский создал прочный фундамент для будущих поколений исследователей.