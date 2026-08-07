Цифровая личность: право на неприкосновенность
Азиза Шужеева, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель правления НКО «TechnoWomen»
Еще 15 лет назад Интернет был роскошью и платформой для развлечений. Сегодня же отсутствие доступа к Всемирной сети равносильно социальной изоляции. При этом есть масса нюансов, требующих законодательной защиты прав человека в изменившихся условиях. И главным гарантом такой защиты стали нормы, заложенные в новом Основном законе государства.