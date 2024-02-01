Его звали Сакен-серi

Кокшетаусцы по праву считают этого одаренного человека, уважительно прозванного в народе серi, своим земляком, потому что родился он в селе Кызылту бывшего кокшетауского региона. Сегодня это село Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области. Впрочем, он и сам, по словам знавших его людей, всю жизнь называл себя кокшетаусцем.

В 1957 году талантливый юноша окончил филфак и аспирантуру КазГУ им. Кирова. Трудиться начал литсотрудником в журнале «Пионер», затем был завотделом литературы Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова, сотрудником газеты «Қазақ әдебиеті», директором казахского отделения Литературного фонда СССР, секретарем правления Союза писателей Казахстана.

Лучшие произведения писателя вошли в золотой фонд казахской литературы. Первая проба пера – детские книги «Сонарда», «Әжем мен емші және дәрігер», «Кімнің мекені жақсы» и другие. Роман о целине «Дом в степи» на русском языке увидел свет в 1968 году. К слову, в 2003-м произведение вышло в издательстве «Славия» в Санкт-Петербурге. Явлением в отечественной литературе стал масштабный труд писателя – роман-трилогия «Ақан сері». По произведению писателя «Заманай мен Аманай» снят фильм-драма.

Известен он и как драматург, написавший 17 пьес. Некоторые с аншлагом идут на сценах театров республики. Спектакли по пьесам выдающегося земляка пополнили и репертуар областного Казахского музыкально-драматического теат­ра им. Ш. Хусаинова. Это постановки «Абылай» (2004), «Қысылғаннан қыз болдық» (2006).

Многие кокшетаусцы старшего поколения были лично знакомы с Сакеном Жунусовым. Член Союза журналистов РК Даулетжан Ахметжанов, с большой теплотой вспомнив то далекое динамичное время, рассказал историю о том, как Сакен Жунусов «испортил» ему паспорт.

– Жизнь тех, кто избрал для себя творческий путь, вряд ли можно назвать легкой и безоблачной. Но остается главное – вклад мастера. За 40 лет творчества Сакен-сері обогатил казахскую литературу четырьмя романами, десятками пьес, повестей и рассказов, талант­ливыми переводами, острой пуб­лицистикой. Мы зачитывались его произведениями. Многие из нас считали за честь не то чтобы посидеть с ним за одним дастарханом, а хотя бы поговорить, поздороваться за руку. Он был одним из наиболее ярких, талантливых писателей старшего поколения в современной казахской литературе. Кроме того, писал хорошие стихи, превосходно пел и рисовал, – вспоминает Даулетжан Ахметжанов.

В большой копилке историй замечательного журналиста хранится интересный случай о том самом паспорте, «испорченном» самим Сакеном Жунусовым. Много воды утекло, оказывается, с той поры, но помнится как вчера, говорит Даулетжан Ахметжанович.

В 1992 году наш собеседник работал секретарем Ленинского райисполкома теперь уже бывшей Кокшетауской области. В выходной день они с коллегой отправились навестить заместителя председателя районного Совета народных депутатов Оразбая Шамшинурова, отдыхавшего с женой в санатории «Оқжетпес» Бурабая. Даулетжан Ахметжанов рассказывает:

– Прибыли, расположились в номере у супругов, раскладываем привезенные гостинцы. Готовимся провести время за интересной дружеской беседой. Вдруг Ореке говорит: «А вы знаете, ребята, здесь, в санатории, отдыхает Сакен Жунусов». Мы с коллегой, обрадованные таким везением, взмолились: «Давайте пригласим его к нашему столу. Когда еще удастся с ним пообщаться?!»

К слову, Оразбай Шамшинуров и Сакен Жунусов окончили Кызыл­тускую школу, были друзьями. Вечер тот был незабываемым. Мы забыли о еде, не сводили глаз с Сакена-сері, который, будучи великолепным рассказчиком, сыпал смешными байками из жизни поэтов и писателей и анекдотами. Конечно же, нашли домбру. И уже наслаждались его вокальными данными. Поистине, талантливый человек талантлив во всем. Саке, аккомпанируя себе на домбре, пел казахские, русские песни, исполнил даже отрывки из итальянских арий.

Улучив момент, я попросил его написать мне на память несколько слов. Выдержав небольшую паузу, он спросил:

– Где, кем работаешь?

– Секретарем райисполкома, – ответил я и поспешно добавил: – Но вообще-то я журналист.

– Вот как, – засмеялся он. – Что ж, понятен твой интерес к писателям. Хорошо, давай, где написать?

Я начинаю поспешно шарить в карманах и с досадой понимаю, что блокнотика, с которым обычно никогда не расставался, на сей раз с собой не оказалось. Даже клочка бумаги нет. Во внутреннем кармане – только паспорт. К сожалению, не нашлось листочка бумаги ни у кого из присутствующих. Вот же незадача! И вдруг меня осенило. Я протянул Сакену Нурмаковичу свой «серпастый и молоткастый».

– Сакен-ага, – решительно говорю я, – напишите здесь!

Он поднял на меня удивленные глаза и замахал рукой.

– Да ты что, хочешь меня в хулиганы определить, которые портят чужие документы?

Я, настаивая на своем, начинаю уговаривать: дескать, ничего страшного, в тюрьму меня за это не посадят. В крайнем случае скажу, что потерял.

Выслушав мой короткий, но, видимо, убедительный монолог, он снова взглянул на меня. В его уже смеющихся глазах мелькают озорные искорки. Словно говоря: «Ты сам напросился», Саке взял мой паспорт и на странице, где обыч­но ставится штамп о пропис­ке, размашисто начал писать. Написал Сакен-ага в дословном переводе вот что: «Братишка, Даулетжан, мы встретились с тобой в не совсем удобном месте, находясь в санатории «Оқжетпес», доступном не каждому. Пишу пожелание тебе в паспорте, так как бумаги не нашлось. Пусть казахи не испытывают нужды, не терпят лишений. Желаю тебе прожить счастливую, долгую, обеспеченную жизнь». И расписался.

Даулетжан Ахметжанович задумывается и, помолчав, продолжает:

– Уже 18 лет, как нет с нами одного из участников этой житейской истории, выдающегося сына казахского народа Сакена Жунусова. Ушел он от нас 28 апреля 2006 года на 73-м году жизни. Быстротечное время все больше отдаляет от нас все, что связано с жизнью и деятельностью Сакена Жунусова – личности яркой, неординарной. Остается только память. Как реликвию храню свой советский паспорт, в котором Сакен-сері написал пару предложений с искренними пожеланиями...