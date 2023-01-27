Екатерина Шульман стала профессором казахстанского вуза

В университете она будет преподавать политологию.

Фото пресс-службы Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева

Пресс-служба Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева сообщила о том, что известный политолог Екатерина Шульман стала associate professor вуза, передает Kazpravda.kz.

Екатерина Шульман – политолог и публицист, кандидат политических наук, эксперт по проблемам законотворчества. Она уже провела первую лекцию для студентов на тему "Анализ геополитической ситуации на Евразийском пространстве: взгляд политолога".

После состоялась лекция для магистрантов на тему "Информационный "серфинг": советы эксперта по развитию навыков грамотного политического анализа".

"Также Екатерина Шульман провела лекцию для студентов и магистрантов университета и выступила с общественной лекцией на тему "Казахстан: меняющееся общество, меняющиеся ценности" в рамках социального проекта "M.Narikbayev Public lecture". В качестве слушателей пришло более 600 человек", - отметили в учебном заведении.