Экипажи кораблей ВМС Казахстана повышают боевую выучку

Фото: Минобороны РК

В казахстанском секторе Каспийского моря состоялось командно-штабное учение с участием кораблей военно-морских сил, департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области и военной авиации, передает Kazpravda.kz

Учение прошло под руководством главнокомандующего военно-морскими силами Вооруженных сил РК контр-адмирала Сакена Бекжанова.

Маневры на море направлены на улучшение координации и практических навыков управления частями военно-морских сил и департамента пограничной службы, повышение боеготовности личного состава.

В них были задействованы ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Сарыарка», «Мангистау», минно-тральный корабль «Алатау», противодиверсионные катера «Сергек», «Кайсар» Военно-морских сил, корабли и катера пограничной службы, военная авиация. Общее число участников превысило тысячу человек.

Экипажи кораблей выполнили нормативы по подготовке и ведению боевых действий военно-морскими силами в конфликтах низкой интенсивности.