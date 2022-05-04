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Экологическое измерение
Юлия Магер

Аллея СВМДА в Президентском парке столицы пополнилась новыми деревьями – в минувшие выходные здесь высадили 30 саженцев сакуры.

Экоакция секретариата СВМДА в этом году посвящена 30-летию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и организована совместно с Фондом Земли «Устойчивое развитие».

Участие в посадке деревьев приняли исполнительный директор СВМДА посол Кайрат Сарыбай, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, посол по особым поручениям МИД РК Ержан Мукаш, главы дипломатических миссий государств – членов и наблюдателей СВМДА, представители акимата района «Алматы» столицы, а также эковолонтеры во главе с председателем организации «Жас Ұлан» Динарой Садвакасовой.

Как напомнил посол Кайрат Сарыбай, СВМДА – это платформа для выработки мер доверия, выстраивания диалога и сотрудничества как важных инструментов обеспечения безопасности, к которой у совещания особый, всеобъемлющий подход, основанный на тесной взаимосвязанности экономического и социального благополучия.

В том числе достойное место в повестке СВМДА занимают вопросы обеспечения экологической безопасности. Акция по посадке деревьев, которая проводится уже второй год подряд и поддерживается странами «семьи» СВМДА, – наглядный пример солидарности и сотрудничества в этой важной сфере.

– Я очень рад, что государства – члены совещания откликнулись на призыв создать аллею СВМДА в городе Нур-Султане. В прошлом году, когда аллея закладывалась, мы высаживали красную рябину, в этом году – вишню, сакуру. Эти деревья – символ плодородия, благополучия, процветания, мира. Мы хотим, чтобы этой прекрасной аллеей наслаждались жители и гости столицы Казахстана и знали, что она заложена от имени СВМДА – важной международной инициативы Казахстана, которая сегодня объединяет 27 государств мира, – сказал исполнительный директор СВМДА.

Помимо непосредственно озеленения города, экоакция направлена также на повышение осведомленности общества в вопросах борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды. Мероприятие согласуется с основными целями СВМДА в экологическом измерении, а также способствует усилиям по достижению целей устойчивого развития.

Вице-министр экологии, гео­логии и природных ресурсов Алия Шалабекова, выступая на мероприятии, отметила, что Казахстан – малолесная страна, но принимает значительные усилия для озеленения в масштабах всей страны. В том числе по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева ведется работа по высадке до 2025 года 2 млрд деревьев на территории лесного фонда и 15 млн деревьев – в городах.

– Я надеюсь, что, отмечая такую важную веху, как 30-летие СВМДА, мы вновь возьмем на себя обязательства по кооперации и совместной работе для достижения нашей общей цели по содействию миру и сотрудничеству в Азии и оставим более устойчивую и более зеленую планету для будущих поколений, – отметил Кайрат Сарыбай.

Инициатива о созыве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии была озвучена Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым на полях 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году. Нынешний год для СВМДА юбилейный.

К 30-летию совещания подготовлен ряд интересных проектов и мероприятий, которые будут реализованы в течение года. В духе целей и принципов СВМДА они призваны укреплять взаимопонимание, диалог, сотрудничество между странами-членами на самых разных уровнях. В частности, в планах проведение заседаний Молодежного и Делового совета СВМДА, бизнес-форум, спортивные акции, выпуск книги национальных сказок стран – участниц совещания и многое другое.

Главным событием года, как ожидается, станет шестой саммит СВМДА.

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