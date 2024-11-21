Экологическое «нездоровье» подтверждено наукой

Завершились масштабные исследовательские работы по проекту «Комплексная оценка состояния окружающей среды и здоровья населения городов Жезказгана, Сатпаева, Улытауского района области». Результаты говорят, а флора и фауна наглядно свидетельствуют: есть основания для отнесения этих территорий, включая село Талап, поселки Карсакпай и Жезды, к зоне чрезвычайной экологической ситуации.

За полтора года эксперты, представляющие разные сферы, провели множество обследований, по итогам которых власти региона могут попробовать решить ряд основных экологических и социальных проблем. Заказчиком комплексной оценки состояния окружающей среды Улытау выступил депар­тамент экологии области. Работы по проекту выполнило алматинское ТОО «Экосервис-С». На исследования из областного бюджета было выделено 640 млн тенге.

Перед экспертами стояла задача дать комплексную характеристику состояния окружающей среды и уровня здоровья населения региона, чтобы получить научно обоснованное заключение о возможности признания изучаемых территорий зоной чрезвычайной экологической ситуации, зоной экологического бедствия либо зоной экологического предкризис­ного состоя­ния согласно классификации экологического неблагополучия территорий казахстанской части Приаралья.

В области Улытау, чья экономика построена на горнодобывающей промышленности, были определены приоритетные факторы по критерию риска для здоровья населения. Среди них – низкое качество питьевой воды, загрязнение атмосферного воздуха и земель тяжелыми металлами, включая свинец, пыление территории, вероятность воздействия алевритовых мелкодисперсных частиц по причине переноса соли с пересохшего дна Аральского моря, а также негативное психогенное воздействие запусков космических ракет с космодрома Байконур.

В первую очередь подтверждено превышение в атмосферном воздухе Жезказгана таких вредных веществ, как сероводород (из 472 наблюдаемых дней его чрезмерная концентрация наблюдалась в течение 435 дней), диоксид азота (из 472 дней – 354 дня с превышениями), диоксид серы (из 472 дней – 124 дня с превышениями).

В Сатпаеве по сероводороду из 280 дней в течение 210 выявлялись превышения, по диоксиду азота – из 280 в 124 днях, по диоксиду серы – из 280 дней в течение 101 дня с превышениями.

Тем не менее в соответствии с действующими экологическими нормами состояние качества атмосферного воздуха обследованных населенных пунктов можно оценить как относительно удовлетворительное. Санитарно-эпидемиологическое состояние питье­вой воды, степень загрязнения поверх­ностных вод, радиа­ционное состоя­ние территорий, экологичес­кое состояние почв по критериям физической деградации, потери гумуса в пахотных поч­вах и другим показателям – тоже.

Однако состояние флоры и фауны региона свидетельствует о проб­лемах. Есть отклонения от нормы по состоянию растительности на территории исследованных населенных пунктов, фитотоксичнос­ти почвы, состоянию животного мира. Наблюдаются загрязнение подземных вод, родников и колодцев, истощение водных ресурсов Улытауского района.

Признаки отнесения к территории с чрезвычайной экологичес­кой ситуацией можно усмотреть по оценке истощения водных ресурсов бассейна реки Каракенгир на участке от реки Жыланды до впадения в Сарысу (без учета рек Жезды и Жыланды) согласно данным безвозвратного изъятия воды (от 49,8 до 52,5%).

В состоянии растительности экс­перты усматривают явные приз­наки чрезвычайной экологической ситуации и зоны предкризиса. Симптом – сокращение количественного видового состава экосистем и падение их биопродуктивности не менее чем наполовину.

В области также был проведен углубленный медицинский осмотр выборочных групп населения. Всего осмотрены 800 человек и 160 пациентов – на фоновой территории (город Конаев и село Актогай). Осмотр проводился с участием квалифицированных сотрудников клинических кафедр и клинических баз медицинского факультета МКТУ им. Ходжи Ахмета Ясауи.

Основная территория – как городская, так и сельская – показывает более высокие уровни заболеваемости по всем классам заболеваний по сравнению с фоновыми территориями, что говорит о наличии серьезных неблагоприятных факторов, влияющих на здоровье жителей основной территории.

Заболевания пищеварительной системы выявлены у 50–100% обследованных; заболевания системы кровообращения достигают 40–70%, что в два-три раза превышает фоновый уровень; эндокринные нарушения – 30–53%, что значительно выше по сравнению с фоновыми территориями.

Заболевания нервной системы достигают 40–42%, болезни мочеполовой системы занимают лидирую­щие позиции во многих населенных пунктах. В Жезказгане (53,4%) и Сатпаеве (42%) они находятся на первом месте. Болезни органов дыхания превышают аналогичные показатели по фоновой территории.

Частота клинических уровней тревоги и депрессии выше на основной территории. По мнению экспертов, это воздействие происходит на фоне низкого социально-экономического уровня жизни населения.

Один из ключевых факторов, оказывающих влияние на динамику естественного движения населения, является состояние системы здравоохранения. За 33 года в области Улытау в девять раз сократилось число больничных учреждений и почти в восемь – количество больничных коек в абсолютном выражении. В настоящее время медицинская инфраструктура представлена всего восемью больницами с 1 118 больничными койками. Численность врачей всех специальностей в пересчете на 10 тыс. жителей на 35% меньше, чем в среднем по Казахстану.

Наличие рисков для здоровья граждан, проживающих на территории городов Жезказгана, Сатпае­ва, а также населенных пунктов Улытауского района области Улытау, указывает на необходимость проведения на межсекторальной основе комплекса мер по повышению социально-экономических условий жизни, улучшению качества окружающей среды, оздоровлению населения.

Экспертная группа составила комплексный план мероприятий по улучшению экологической, социально-экономической ситуации и состояния здоровья населения, который передан на согласование местным государственным органам. В числе решений, в частности, предлагаются установка датчиков по мониторингу атмосферного воздуха, создание ситуационного центра для проведения мониторинга, анализа и принятия решений по охране окружающей среды, мониторинг загрязнения поверхностных вод, проведение исследования водо­хранилища, очистка Кенгирского и Жездинского водохранилищ, другие мероприятия.

Подводя итог, эксперты сообщили, что исследования 2023–2024 годов дают основания для отнесения Жезказгана, Сатпаева, сел Талап, Кенгир и Теректы к зоне экологического предкризис­ного состояния по признакам сверхнормативного загрязнения почв, деградации растительности, сокращения количественного и видового состава животного мира, а также по отдельным показателям здоровья населения в соответствии с действующей классификацией экологического неблагополучия казахстанских территорий Приаралья.

По результатам исследований также имеются основания для отнесения Жезказгана, Сатпаева, села Талап, поселков Карсакпай и Жезды к зоне чрезвычайной экологической ситуации согласно критериям оценки экологической обстановки территорий.

При этом реабилитационные мероприятия рекомендуется проводить без объявления зоны ЧС, так как это создаст существенные трудности для дальнейшего экономического развития: в экологически проблемные регионы инвесторы, как правило, не идут.

Учитывая многолетнюю острую потребность в проведении оздоровления населения, эксперты рекомендуют построить на территории Улытауского района современный реабилитационный центр. При этом его строительство и функционирование возможны за счет средств, поступающих за аренду Российской Федерацией космодрома Байконур.