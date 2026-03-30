Обращение Президента Касым-Жомарта Токаева по случаю «Тазару күні» обозначило новый этап проекта «Таза Қазақстан», в котором вопросы чистоты, бережного отношения к природе, общественной ответственности и обновления соединены в единую логику развития. Показательно, что экологические принципы сегодня связаны не только с практическими инициативами, такими как расчистка родников, озеленение и благоустройство, но и с новой народной Конституцией, закрепившей уважение к природе как одну из базовых ценностей общества. На этом фоне особенно важен вопрос, как реформы и экологическая политика Казахстана влияют на интерес глобальных инвесторов к климатическим проектам, углеродному финансированию и современным системам экологического управления. Об этом мы поговорили с Сергеем Киселевым, руководителем направления по углеродным рынкам в Швейцарии компании SEFE Marketing & Trading.

– Как конституционные реформы и новая экологическая повестка Казахстана создают основу для долгосрочных климатических проектов?

– Климатические и природоохранные проекты, особенно проекты лесоразведения, реализуются на очень длительных горизонтах, зачастую 40-50 лет и более. Для инвесторов в таких проектах ключевое значение имеет институциональная стабильность: предсказуемое регулирование, понятные правила и последовательная долгосрочная государственная политика. Иными словами, в этой сфере капитал приходит туда, где есть уверенность, что принятые сегодня решения будут поддержаны и через десятилетия. Для природно-климатических проектов такая устойчивость институтов во многих случаях не менее важна, чем сама финансовая доходность.

Когда принципы устойчивого развития закрепляются на уровне национальных стратегических приоритетов, это формирует у инвесторов ощущение долгосрочной стабильности. Именно поэтому связь экологической повестки с более широкой логикой реформ в Казахстане выглядит значимой. Если государство подводит под такие проекты не только административную, но и стратегическую основу, это повышает доверие к самой среде. В этом смысле курс, который задается на уровне высшего политического руководства, включая акцент Касым-Жомарта Токаева на обновление и долгосрочное развитие, воспринимается как важный элемент общей предсказуемости.

– Можно ли сказать, что усиление экологической повестки на уровне государственных приоритетов повышает доверие международных инвесторов к проектам в сфере углеродного финансирования и природно-ориентированных решений?

– Сегодня страны фактически конкурируют между собой за привлечение климатических инвестиций. Многие государства Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки уже адаптируют свое законодательство к требованиям международных углеродных рынков и внедряют механизмы, связанные с Парижским соглашением. Это позволяет им участвовать в международной торговле углеродом и активно привлекать инвестиции в природно-климатические проекты. По сути, климатические инвестиции становятся новой глобальной конкуренцией за капитал, и выигрывают в ней те, кто раньше формирует понятную и современную регуляторную среду.

Поэтому для государств важно действовать достаточно быстро. Если страна своевременно выстраивает современную систему регулирования климатических проектов, она может занять сильную позицию на формирующемся глобальном рынке. В противном случае существует риск подключиться к этим механизмам слишком поздно. В случае Казахстана усиление экологической тематики на уровне государственных приоритетов можно рассматривать как важный сигнал для международных партнеров. Он показывает, что страна постепенно переводит экологическую повестку из общего ценностного уровня в более прикладную и институциональную плоскость.

– Насколько курс Казахстана на модернизацию институтов, цифровизацию и повышение прозрачности управления способствует формированию благоприятной среды для качественных углеродных проектов?

– Климатические рынки строятся на доверии к данным. Именно поэтому системы мониторинга, отчетности и верификации являются фундаментальной основой функционирования углеродных рынков. Если данные по климатическим результатам нельзя надежно проверить, то и сам рынок становится уязвимым с точки зрения доверия инвесторов и партнеров.

В этом контексте цифровизация и повышение прозрачности государственного управления имеют принципиальное значение, поскольку позволяют выстраивать современные системы мониторинга и проверки климатических результатов. Без доверия к данным не существует и доверия к углеродным рынкам. Поэтому развитие надежной системы мониторинга и верификации является одним из ключевых условий для привлечения инвестиций в качественные климатические проекты. И именно здесь курс Казахстана на модернизацию институтов выглядит важным, поскольку он создает основу для более зрелой инфраструктуры климатического управления.

– Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно продвигает повестку устойчивого развития, экологической модернизации и технологического обновления. В какой степени такое сочетание политической воли и институциональных реформ делает Казахстан более заметным и перспективным игроком в сфере климатических инвестиций в Центральной Азии?

– Когда государство последовательно развивает экологическую политику, это создает более предсказуемую и прозрачную среду для проектов углеродного финансирования и природно-климатических решений. Для Казахстана такие проекты имеют и важное практическое значение. Страна в значительной степени подвержена последствиям изменения климата, включая деградацию земель, опустынивание и экстремальные температурные условия. Поэтому речь идет не просто о международной климатической повестке как таковой, а о направлениях, которые напрямую связаны с внутренней устойчивостью и качеством развития.

Проекты по высадке леса, восстановлению пастбищ и внедрению устойчивых сельскохозяйственных практик помогают одновременно снижать климатические риски и восстанавливать деградированные территории. При этом Казахстан уже имеет успешный опыт привлечения крупных международных инвестиций в энергетический сектор. В стране много лет работают такие глобальные компании, как TotalEnergies, Shell и Chevron. Это важный показатель того, что при наличии понятной среды и долгосрочной логики Казахстан способен быть площадкой для масштабных международных проектов. Во многом аналогичный инвестиционный эффект может быть достигнут и в климатической сфере, особенно если экологическая модернизация и дальше будет сопровождаться последовательной институциональной линией, о которой говорит и Касым-Жомарт Токаев.

– Можно ли говорить, что реформы и экологическая политика Казахстана сегодня формируют устойчивую среду для масштабирования проектов лесоразведения и природного поглощения углерода?

– Проекты лесоразведения и восстановления экосистем, как правило, реализуются на деградированных землях, которые без вмешательства человека уже не могут быть эффективно использованы. В таких случаях восстановление природных систем требует долгосрочных инвестиций и системной работы. Это не быстрый проект, а долгий процесс, который требует одновременно и финансирования, и понятных правил игры.

Финансирование таких проектов возможно либо за счет государственного бюджета, либо за счет механизмов углеродного финансирования. Углеродные рынки позволяют привлекать международный капитал для восстановления природы без увеличения нагрузки на государственные финансы. В то же время развитие понятной регуляторной базы и готовность к внедрению механизмов статьи 6 Парижского соглашения играют важную роль для масштабирования таких проектов. Страны, которые создают прозрачные процедуры авторизации, учета и международной передачи углеродных единиц, как правило, более успешно привлекают международное климатическое финансирование. В этом контексте формирование эффективной институциональной и нормативной базы может позволить Казахстану привлечь значительные инвестиции в проекты лесоразведения, устойчивого управления землями и восстановления экосистем.

– Если смотреть шире, может ли сочетание конституционной модернизации, экологических приоритетов и внедрения data-driven climate governance укрепить международный образ Казахстана как ответственного партнера, способного соединять устойчивое развитие, инвестиционную привлекательность и современные стандарты климатического управления?

– Современная климатическая политика все больше строится на прозрачности, научной обоснованности и цифровом управлении данными. Страны, которые выстраивают такие системы, постепенно становятся более привлекательными партнерами для международных инвесторов. Здесь важен уже не только ресурсный потенциал, но и качество институтов, способность государства работать по понятным процедурам и обеспечивать доверие к климатическим данным.

Если Казахстан сможет соединить институциональную стабильность с возможностью ускоренного внедрения и эффективного функционирования современной системы климатического регулирования, соответствующей Парижскому соглашению, это может значительно усилить его позиции на глобальной климатической карте. Страны, которые раньше формируют правила для углеродных рынков, первыми привлекают инвестиции. Поэтому создание современной инфраструктуры климатического управления может стать важным фактором долгосрочного экономического и экологического развития страны. Здесь важен именно системный эффект: экологическая повестка начинает работать не только как часть внутренней политики, но и как элемент международной инвестиционной репутации Казахстана.