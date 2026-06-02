В Казахстан прибыла очередная партия лошадей Пржевальского

В Казахстан прибыла первая группа лошадей Пржевальского (кертағы) из Чешской Республики. Это очередная группа животных, доставленная в рамках международного проекта по восстановлению популяции единственного сохранившегося в мире вида дикой лошади, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Специальным авиарейсом животные были доставлены из Чехии в Костанай. Далее на спецтранспорте их перевезут в государственный природный резерват «Алтын Дала» в Амангельдинском районе Костанайской области. В центре реинтродукции животные пройдут период адаптации под наблюдением специалистов, после чего будут подготовлены к выпуску в естественную среду обитания.

Исторически лошадь Пржевальского обитала на территории Казахстана и является частью природного наследия казахстанских степей. Однако к середине XX века вид исчез из дикой природы. Его восстановление стало возможным благодаря международным программам сохранения и реинтродукции.

Сегодня Казахстан реализует масштабную программу по возвращению этого уникального вида в его исторический ареал.

Проект реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан совместно с Пражским зоопарком, зоопарком «Тирпарк Берлин», Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана, Франкфуртское зоологическое общество другими международными партнёрами.

Согласно меморандуму о сотрудничестве между Казахстаном и Пражским зоопарком, до 2029 года планируется завезти 40 лошадей Пржевальского. В 2024 и 2025 годах в резерват «Алтын Дала» уже были доставлены первые две группы животных, а в мае текущего года часть ранее завезённых особей впервые выпущена в дикую природу.