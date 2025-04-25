Цель мероприятия – привлечь внимание общества к осознанному потреблению и ответственному отношению к природным ресурсам

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

27 апреля в столице пройдет экологическое мероприятие «ДАРмарка» с участием АО «Жасыл даму», сообщает Kazpravda.kz

По информации Минэкологии, мероприятие будет проходить с 12:00 до 15:00 часов 27 апреля в торговом центре «Сарыарқа» по проспекту Туран 24.

«ДАРмарка» – это площадка, где каждый участник может принести хорошие и интересные вещи, которые ему больше не нужны, и взамен совершенно бесплатно выбрать для себя что-то полезное, будь то одежда, книги, предметы быта.

«Цель мероприятия – привлечь внимание общества к осознанному потреблению и ответственному отношению к природным ресурсам. Участники смогут не только дать вещам вторую жизнь, но и сократить количество отходов, а также минимизировать затраты ресурсов на производство новых товаров», – пояснили в ведомстве.

Там же добавили, что «ДАРмарка» способствует сокращению потребления и более ответственному подходу к покупке новых вещей. Учит повторному использованию вещей, снижая необходимость производства новых товаров.

Также оказывается влияние на формирование сообщества с экологически осознанным образом жизни, происходит обмен опытом и практическими навыками по минимизации экологического следа.

Вход свободный для всех желающих.