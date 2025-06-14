Экоподарки от природы

Таза Казахстан
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Талдыкоргане на городском Арбате молодежь устроила необычную акцию «Экоподарки от природы». В рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» ее организовали специалисты КГУ Jetisy jastary.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Целью мероприятия стало повышение уровня экологической культуры среди населения, формирование ответственного отношения к окружающей среде, особенно среди молодежи, а также развитие гармоничных взаимоотношений между человеком и природой.

Прохожим раздавали конверты-бук­леты с семенами растений и призывом «Посади свое будущее!». Адресаты акции были приятно удивлены такой заботой молодежи и заверили, что обязательно посадят семена декоративных растений во дворах своих домов.

– Это наш общий шаг к осознанию ответственности перед будущим поколением за сохранение природы, а также к внедрению экологической культуры как неотъемлемой части повседневной жизни. Специальные пакетики с семенами растений – символ заботы о природе, надежды и веры в будущее. Природа – наше наследие, сохранить ее – наш гражданский долг, – отметил заместитель директора Молодежного ресурсного центра области Жетысу Арнай Рахымберлиулы.

В условиях нарастающих глобальных экологических проблем подобные инициативы приобретают особую значимость, считают в пресс-службе акима области Жетысу. Акция «Экоподарки от природы» стала наглядным примером того, как простые и доступные действия способны побудить людей к реальным переменам в направлении устойчивого развития.

В мероприятиях под эгидой «Таза Қазақстан» в этом году приняли участие уже почти 90 тыс. жителей регио­на. Число людей, из месяца в месяц присоединяющихся к борьбе за чис­тую, а значит, красивую и здоровую жизнь, только увеличивается.

#акция #экология #Таза Қазақстан

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