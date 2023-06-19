Экс-аким Актобе стал советником премьер-министра РК

Политика, Кадровые назначения, Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Советником премьер-министра Казахстана назначен Журебеков Мурат Утемисович, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области.

Окончил Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова (1999 год), Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (2001 год), Университет Strathclyde (город Глазго, Шотландия, 2003 год), Гарвардскую школу бизнеса (город Бостон, США, 2013 год), Казахстанско-британский технический университет (2019 год).

В разные годы занимал ответственные должности в ЗАО «КазТрансГаз», ЗАО «Интергаз Центральная Азия», «Аджип ККО» в городе Лондоне (Великобритания), АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «PSA».

С июля по декабрь 2019 года работал вице-министром энергетики РК, затем был назначен первым вице-министром энергетики.

С января по июнь 2023 года занимал должность акима города Актобе.

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