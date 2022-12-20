Экс-директору Костанайской теплоэнергетической компании вынесен приговор

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Приговором судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда директор КГП «Костанайская теплоэнергетическая компания» Аскар Бекпаганбетов осужден к 4 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в квазигоссекторе. Об этом сообщило Агентство РК по противодействию коррупции, передает Kazpravda.kz.

Этим же приговором осуждены руководители предприятий ТОО «Теплоэнергомонтажстрой» Рустем Зиннатуллин и ТОО «АлатауСтрой-2009» Тулеген Турлугулов к двум годам заключения под стражу с лишением права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.

По информации Антикора, будучи директором КГП «Костанайская теплоэнергетическая компания» Аскар Бекпаганбетов, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно расторг ранее заключенный договор с ТОО «КосДинКом» на поставку газомазутных горелок и заключил другой договор с подконтрольными ему компаниями ТОО «Теплоэнергомонтажстрой» и ТОО «АлатауСтрой-2009» на поставку и монтаж оборудования в Костанайскую ТЭЦ уже на завышенную стоимость, что повлекло ущерб государству в размере 15 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе.